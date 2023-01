¿Cuál es el ahorro en la compra básica con la rebaja del IVA de los alimentos?

Con la reducción del IVA en algunos productos, los precios pueden llegar a descender ligeramente. Ahora la cesta de la compra puede salir un poco más económica, aunque sea tan solo unos céntimos.

Con el objetivo de contener la inflación y las consecuencias económicas de la guerra en Ucrania, se ha aprobado una rebaja del IVA en algunos alimentos básicos, aceites y pastas. Aquellos productos alimentarios esenciales (pan, leche, huevos, frutas, verduras,...) ahora tienen un IVA del 0%, mientras que también existe una rebaja del 10% al 5% en pastas y aceites.

Ahorro de 44 céntimos

En el caso de hacer una compra básica, comprando, por ejemplo, media docena de huevos, un litro de leche, una barra de pan y un litro de aceite, nos podemos llegar a ahorrar hasta 44 céntimos. Una cifra que algunos valoran "aunque sea poquito", dicen compradores del mercado, mientras que otros ni siquiera lo notan. "Yo no he notado nada", afirman.

Antena 3 Noticas ha podido acudir a un supermercado donde sí que ha habido estas rebajas. Aunque muchos comercios todavía no han aplicado este cambio. Dicen que si no se produce, tendrán que asumir pérdidas. "Esto no vale como argumento, ya que el IVA lo paga el consumidor final, no tiene un coste para la empresa", ha precisado Carlos Cruzado, presidente del Sindicato de Técnicos del Ministerio de Hacienda (GESTHA).

Estas medidas que pueden ser notables en cestas de la compra de algunos españoles forman parte del paquete de medidas anticrisis, donde también incluye la congelación de 6 meses el precio de los alquileres.