De los creadores de los 'pisos colmena' ahora llegan los 'coches colmena'

Crearon los pisos colmena y ahora estrenan los "autos colmena", pequeñas furgonetas con colchón para poder dormir en un parking. El primer vehículo está ya disponible en Barcelona. Quien lo alquile puede dormir en él y usar las duchas y zonas comunes de los pisos colmena que hay en la ciudad.

Dentro de estas furgonetas no hay más que un colchón en el que poder tumbarse y dormir una sola persona. Aunque prevén- en un futuro no muy lejano- tener vehículos para parejas.

Un coche sólo para dormir, no funciona

Sin embargo, cuando abrimos la puerta de un vehículo y entramos nos encontramos con que no "arranca ni tiene aire acondicionado", no tiene ni motor, las ruedas están pinchadas y el vehículo no funciona, sólo se ofrece como habitación para dormir.

"Este modelo es el mediano, que equivale a unos 80 euros al mes" cuenta el dueño de la empresa, Marc Olivé.

El precio sin ducha es de 60 euros, pero si queremos tener acceso a duchas y zonas comunes, sube hasta los 210 .

Según han publicado en sus perfiles de redes sociales, la empresa ya cuenta con 415 plazas disponibles en Barcelona para que la gente duerma en coches en lugar de en viviendas tradicionales. «En algunos emplazamientos para los autos colmena, recibirán luz natural desde los ventanales del parking, en otros casos estarán ubicados a cielo abierto», detallan.

Las plazas están en edificios propiedad de Haibu 4.0 una empresa investigada por la Policía Nacional por posible estafa continúa con sus planes de poner en marcha ‘pisos colmena’ a pesar de que la pandemia del coronavirus desaconseja que la gente viva hacinada. Los ayuntamientos de Madrid y Barcelona han mostrado su oposición a concederles las correspondientes licencias.

"Se aprovechan de la miseria"

La empresa dirige su oferta a personas mileuristas o sin hogar. "Se provechan de de la miseria y la precariedad" denuncian Jaime Palomera del Sindicato de Inquilinos de Barcelona.

Una opinión que comparten los vecinos de la Ciudad Condal: "Es denigrante" dicen. "Se aprovechan de que la gente está muy necesitada ahora", añaden.