Los 'pisos colmena', a punto de llegar a Madrid

Es cuestión de días que abran los 'pisos colmena' en Madrid. Son habitáculos de menos de tres metros cuadrados y hay casi 600 a estrenar. Lo curioso son los requisitos para vivir: un sueldo de al menos 450 euros, no tener antecedentes penales, no fumar, ni tener relaciones sexuales. Vecinos y comerciantes no lo ven con buenos ojos.

En el centro de Madrid, una nave que hoy pasaría totalmente desapercibida, dentro de muy poco podrían construirse en él decenas de pisos colmena.

Hablamos con Jesús, propietario de un taller que está a solo unos metros, a quien le parece "fatal, va a haber problemas". No le convence la llegada de tanta gente nueva al barrio y espera que el proyecto se acabe cancelando. "No merece la gente vivir en casas y en cosas tan pequeñas", opina.

De momento ya hay hasta requisitos para los que quieran vivir ahí dentro: hay que tener entre 22 y 63 años, un sueldo mínimo de 450 euros, no tener antecedentes penales, no fumar, no consumir drogas ni alcohol en altas dosis, y tampoco mantener relaciones sexuales si no son pareja.

El sur de Madrid podría ser otro de los puntos donde se ubiquen estos pisos. En total, ahora mismo hay diez promociones abiertas, casi 600 habitáculos y ninguno supera los tres metros cuadrados.