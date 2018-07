La confianza del consumidor sube 1,3 puntos en mayo y alcanza un nuevo máximo

La confianza del consumidor repuntó 1,3 puntos el pasado mes de mayo en relación al mes anterior, hasta situarse en 103,1 puntos, debido, sobre todo, a las favorables expectativas que tienen los consumidores sobre la situación económica y de los hogares. La percepción sobre la situación actual también mejoró, aunque en mucha menor medida que las expectativas.



El resultado de mayo supone un nuevo máximo en la serie del indicador de confianza del consumidor, que por tercera vez consecutiva logra situarse por encima de los 100 puntos, según los datos publicados este miércoles por el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS).



El aumento de la confianza en mayo se debió principalmente a las mayores expectativas de los consumidores, que mejoraron 2 puntos en mayo, hasta los 114,6 puntos, nuevo máximo, como consecuencia de la subida en 1,5 puntos de las expectativas de los hogares, del repunte de las expectativas sobre la situación económica (+4,3 puntos) y, en menor medida, de las mejores perspectivas sobre el empleo (+0,1 puntos).



Por su parte, el indicador de situación actual progresó seis décimas en mayo, hasta los 91,6 puntos, también nuevo máximo histórico. Esta evolución es resultado de la mejor valoración que hacen los consumidores de la situación económica (+3,4 puntos) y del empleo (+0,5 puntos), ya que la percepción sobre la situación actual de los hogares retrocedió 2,1 puntos.



El ICC recoge mensualmente la valoración de la evolución reciente y las expectativas de los consumidores españoles relacionadas con la economía familiar y el empleo, con el objetivo de anticipar sus decisiones de consumo. El indicador recoge valores de entre 0 y 200, considerándose que por encima de 100 la percepción es positiva y por debajo, negativa.



En comparación con el dato del mismo mes del pasado año, el CIS aprecia un avance "muy significativo", ya que el alza de la confianza del consumidor alcanza los 18,2 puntos, con ganancias de 19,4 puntos en la valoración de la situación actual y de 17 puntos en las expectativas.



En concreto, la valoración actual de la situación económica del país es hoy 24,3 puntos superior a la de mayo de 2014, dado que las opciones que ofrece el mercado de trabajo se valoran 23 puntos por encima del valor de hace un año y la situación en los hogares ha mejorado en 11,1 puntos desde entonces. En porcentaje, la valoración de las posibilidades del mercado laboral aumenta un 33,4%, la de la situación económica general sube un 32,6% y la de los hogares repunta un 15,2%.



En términos interanuales, los datos de expectativas también ofrecen una evolución "muy favorable" desde mayo de 2014, con avances de 20,3 puntos, 11,4 puntos y 19,2 puntos en la situación económica del país, de los hogares y del mercado del trabajo, respectivamente. En porcentaje, las expectativas respecto a la situación económica general han crecido en el último año un 20,5%, al tiempo que las referidas al empleo y a los hogares han repuntado un 19,4% y un 12%, respectivamente.



Un tercio de los encuestados no aprecia cambios económicos

En general, el 31,3% de los encuestados entiende que la situación económica actual es peor que la de hace seis meses, mientras que el 36,3% no aprecia cambios y el 30,1% estima que ha mejorado.



De cara a los próximos seis meses, el 41,9% de los entrevistados confía en que el estado de la economía será mejor, frente al 22,6% que auguran un empeoramiento y el 26,8% que no espera cambios.



El ICC de mayo, para el que se han realizado más de 1.500 entrevistas, refleja que el 12,8% de los entrevistados afirma que ahora hay más personas en paro en su entorno que hace seis meses, y el 33% piensa que la situación en España para encontrar un empleo es peor que la de hace seis meses, mientras que el 37,7% cree que la situación no ha cambiado y el 24,8% que ha mejorado.



Cuando se les pregunta por la evolución del empleo de cara a los próximos seis meses, un 22,8% de los encuestados piensa que la situación empeorará, frente al 41% que cree que mejorará y el 24,4% que considera que permanecerá sin cambios.



Preguntados por si tienen en mente comprar una vivienda el próximo año, el 95,4% de las personas entrevistadas asegura que no y sólo el 3,9% planea adquirir una. El 44,2% de los encuestados opina que el precio de la vivienda se mantendrá el próximo año, mientras que el 13,5% cree que bajará y el 36,1% piensa que subirá.