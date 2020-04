¿Cómo se pagan las multas por saltarse el estado de alarma por el coronavirus?

Este Jueves Santos las autoridades pusieron 25.000 mutas y se llevaron a cabo 186 detenidos por saltarse las medidas de confinamiento durante el estado de alarma por el coronavirus. Recordamos que las multas pueden llegar a los 30.000 euros.Las sanciones las tramitan las Delegaciones del Gobierno. Una vez que comunican la infracción se pueden pagar directamente o recurrir, un proceso que puede terminar en los tribunales.

Las propuestas de sanción son ya casi 450.000. La multa más habitual es de 600 euros aunque pueden llegar a los 30.000. Desde Interior advierten que se están tramitando y acaban llegando al infractor.

Algunas de las sanciones

La Guardia Civil localiza a una madre y su hija menor de edad, en una cala de Lanzarote. Tomar el sol les va a salir caro. También la afición al surf de este hombre en Fuerteventura. Son dos de los últimos sancionados. Se les va a multar por desobediencia. Es la infracción más habitual en la sanciones, considerada grave por la Ley de Seguridad Ciudadana.

El importe de la sanción va de 600 a 30.000 euros, dependiendo de cada caso. Si es la primera vez y no lleva agravantes, el importe más frecuente es el mínimo, 600 euros. Pero la reincidencia se paga más caro, e incluso puede pasar a ser delito. Es el caso del conductor de este vehículo en Pontevedra. Es la tercera vez que le pillan y va a ser imputado por un delito contra el orden público. Desde el comienzo del Estado de Alarma se han abierto 453.000 propuestas de sanción. Las tramitan las delegaciones del Gobierno, ahí deciden el importe definitivo y se las comunican a los infractores. Pero no canten victoria si a alguien no le ha llegado la sanción. Todos los plazos legales están suspendidos hasta el final del confinamiento. A todos los sancionados les acabará llegando.