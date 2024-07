Cómo y dónde comprar frutas y verduras de calidad más baratas porque son feas

Cada año se desperdician alrededor de ocho millones de toneladas de frutas y verduras, el equivalente al 45% de la producción total. Los parámetros por los que se descartan estos alimentos están basados en el aspecto, el tamaño o el color. Esto hace que, aunque los alimentos conserven todos sus nutrientes y sean aptos para el consumo, se desechen por no ser considerados apetecibles a primera vista.

Los agricultores son los primeros perjudicados al ver que buena parte de su cosecha se pierde porque los supermercados solo están interesados en "piezas perfectas".

Una creativa solución

Marc Ibós y Oriol Aldomá son dos jóvenes emprendedores que eran conscientes de la problemática planteada. Es por esto que, hace cinco años, fundaron Talkual.

Esta novedosa empresa se dedica a distribuir frutas y verduras que los agricultores y productores no consiguen vender a los supermercados o a las grandes superficies.

Bajo el lema "naturalmente imperfectos: frutas y verduras singulares por fuera y brutales por dentro", consiguen rescatar 50.000 kilos que a pesar de ser feos siguen siendo muy ricos y mantienen todos sus nutrientes.

EL volumen de la empresa es de 5.000 envíos semanales y continúan creciendo. "Vendemos online y en toda España, estamos ampliando negocio y al consumidor le llega a su domicilio", han comunicado a Antena 3 Noticias.

Actualmente, ofrecen tres tipos de cajas en las que puedes combinar frutas, verduras o una combinación ambas. Las cajas poseen diferentes tamaños:

La caja pequeña contiene entre 6-7 kg y tiene un precio de 19,18 euros.

contiene entre 6-7 kg y tiene un precio de 19,18 euros. La caja mediana ofrece entre 9-10kg y tiene un precio de 23,99 euros.

ofrece entre 9-10kg y tiene un precio de 23,99 euros. La caja grande contiene entre 14-15kg y tiene un precio de 30,72 euros.

Dos jóvenes concienciados

Marc, que es hijo y nieto de agricultor, cuenta como siempre ha normalizadoque la fruta fea se tirase. Sin embargo, un día su amigo y ahora socio Oriol, comenzó a consumir esa fruta que nunca se vendía y le gustó tanto que se la llevaba a casa para él y para su familia. "Es cuando entendimos que este producto era malo según que ojo lo viera, los supermercados no lo querían pero seguía estando rico", nos cuenta Marc.

"Una de cada tres manzanas se tira, y te preguntas por qué una manzana pequeña no va a estar igual de buena que otra más grande. Lo que pensamos desde el principio es ver la fruta por su sabor y no por su estética, así se hacía antes y se tiraba menos", explica Oriol, que asevera que "la gente cuando va al super ve todo igual y no se cuestiona que pasa con los frutos que no salen perfectos. En un mundo en el que hay tanta hambre que se esté tirando comida, en este caso fruta y verdura, sólo porque estéticamente no cuadra, me parece ridículo".

A este reclamo se suma Marc insistiendo en que "para los agricultores es muy duro ver como su trabajo se tira, pierden dinero, tiempo y mucho esfuerzo"

11.000 suscriptores y sumando

La empresa de estos jóvenes, que destacan por su concienciación con el medioambiente y la sostenibilidad, cuenta ya con 11.000 suscriptores. Actualmente, siguen creciendo y están ampliando su línea de montaje, lo que les permite duplicar el número de cajas que preparan semanalmente.

La suscripción conlleva algunos beneficios como ahorrar dos euros en cada caja, poder excluir hasta seis alimentos cada semana, contar con ideas de recetas, tener envío gratis o renovar tu pedido automáticamente. Además, siempre podrás pausar o cancelar tu subscripción en cualquier momento.

Rescatar frutas y verduras feas por fuera pero muy ricas por dentro beneficia al agricultor, al bolsillo del consumidor que compra más barato y además es una fórmula sostenible con el medio ambiente.

