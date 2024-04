Cómo y cuando hay que declarar las ventas de artículos de segunda mano por internet

El miércoles 3 de abril se abrió el plazo para presentar la declaración de la renta de este 2023. Se estima que alrededor de 23 millones de contribuyentes la presenten en el plazo que se extenderá hasta el próximo 1 de julio. Desde el 1 de enero de 2024, los vendedores en plataformas de segunda mano deberán incluir sus ventas en la declaración de la renta.

Todas las personas que vendan más de 30 artículos en plataformas como Wallapop o Vinted o superen los 2.000 euros al año deberán incluirlo en la renta. Así lo aprobó el pasado mes de enero el Consejo de Ministros en un real decreto que desarrolla las normas y procedimientos para que los operadores de plataformas digitales informen sobre los vendedores.

Los datos se tienen que declarar en la renta hasta este 8 de abril. Además, esta norma no solo se aplica a los alquileres a corto plazo, sino también a cualquier forma de arrendamiento, incluidos los alquileres a largo plazo. Por ejemplo, una reserva a largo plazo en plataformas como Airbnb también estaría sujeta a los requisitos de notificación.

Desde Wallapop estiman que menos de un 1% de los usuarios de su aplicación son susceptibles de alcanzar los límites de la directiva. Detallan que la mayoría no deberán tributar por sus ventas. La venta de artículos de segunda mano realizada como particular no deberá tributar por IRPF siempre que no se obtengan beneficios. Los profesionales que usen Wallapop como punto de venta deberán informar a la Agencia Tributaria de sus operaciones.

Para incluir estas ventas en la declaración de la renta, se deberá aportar el DNI, el número de cuenta corriente y la hoja de ventas que facilitará la aplicación que se utilice. En el caso de hacer transacciones fuera de la aplicación, ésta podría bloquearnos y avisar a la Agencia Tributaria.

¿Cómo presentar la declaración de la renta 23-24?

Para realizar este trámite, los ciudadanos disponen de tres vías:

Presencialmente en las oficinas, desde el 3 de junio hasta el 1 de julio de 2024

A través de su sede electrónica o su aplicación móvil, desde el 3 de abril hasta el 1 de julio de 2024

Por teléfono: desde el 7 de mayo hasta el 1 de julio de 2024

Además, ese año las diferentes comunidades autónomas tiene nuevas deducciones como desgravaciones por gimnasio, lentillas o empleados del hogar.

