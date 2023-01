Cómo y hasta cuándo devolver los regalos de Navidad y Reyes Magos

A pesar del duro trabajo de los Reyes Magos, sus Majestades no siempre dan con la clave: tallas pequeñas, regalos equivocados o modelos diferentes al producto pedido en la carta suelen ser algunas de las principales confusiones que, cada 6 de enero, se repiten en muchos hogares españoles.

Hoy, en Antena 3 Noticias, te explicamos algunas claves a tener en cuenta si eres uno de esos dudosos que, después de pensarlo, ha optado por devolver su regalo de Navidad.

¿Cuál es la fecha límite?

Atendiendo a la Ley de devoluciones de España, el plazo para devolver un producto dependerá del tipo de compra que hagamos: si es online o presencial, la fecha límite variará.

A pesar de ello, desde la Organización de Consumidores y Usuarios aseguran que no en todos los casos tenemos el derecho de devolver nuestro producto.

"Contrariamente a lo que muchos consumidores creen, los establecimientos no están obligados a aceptar cambios y devoluciones solo porque no nos convenza nuestra compra o hayamos cambiado de opinión", explican desde la OCU.

Entonces, ¿hay fecha límite para cambiar nuestro producto o no? Todo dependerá del tipo de compra que los Reyes Magos hayan realizado.

Compra presencial

Si sus Majestades fueron a una tienda física a comprar el regalo, tememos decirte que todo dependerá de la política comercial del establecimiento.

Si bien es cierto que, en la mayoría de casos, las tiendas establecen un período de devolución, no están obligadas a ello.

La ley de devoluciones de España da carta libre a los establecimientos: ellos decidirán si hay plazo de devolución, los requisitos (presentar ticket o no, por ejemplo) y el modo a proceder esa devolución (si debe ser en la misma forma en la que se realizó el pago o si se opta por un vale para una compra posterior).

Eso sí, todo ello salvo excepciones. Si el producto presenta algún tipo de defecto o tara, tal y como subraya la OCU en su página web, el vendedor sí está obligado a admitir ese cambio.

Compra online

En el caso de las compras a través de internet, la ley es completamente diferente. Los consumidores contarán con un periodo legal de desistimiento de 14 días naturales desde que el producto llega a casa.

Aquí, a diferencia de las compras físicas, no tendrás que dar ninguna explicación si quieres devolver el regalo de estas Navidades que no te convence o, simplemente, no vas a usar.

En ese plazo, 14 días, el establecimiento estará obligado a reintegrarte todo el dinero y no podrá obligarte a una sustitución por otro artículo o un vale de compra (solo proponértelo).

Eso sí, aunque están obligados a devolverte los gastos de envío iniciales, pueden hacerte pagar los gastos de envío desde tu casa hasta la sede de la compañía.

Y ojo a este dato: "si la tienda online no informa correctamente de que tienes 14 días para devolver sin dar explicaciones, la ley les castiga poniéndoselo más difícil: el plazo se amplía a 12 meses".