Cómo calcular tus vacaciones de verano si estás en un ERTE o tienes reducción de jornada

Llegan las vacaciones de verano y muchos empleados en ERTE por la crisis del coronavirus tienen dudas. La mayoría de preguntas sobre este periodo estival tienen que ver con lo difícil que es saber qué sucede con ellas si el trabajador está en ERTE con la normativa vigente.

Si el ERTE es de suspensión de contratos, el periodo de ERTE no genera vacaciones ni en cuanto a duración ni en cuanto a cuantía, salvo pacto en contrario. Por otro lado, si el ERTE es de reducción de jornada, la generación y remuneración de las vacaciones durante el periodo en ERTE es diferente.

En principio, salvo pacto en contrario, en los ERTE de reducción de jornada, el periodo de actividad de que se trate genera vacaciones, si bien deben ser retribuidas a un importe equivalente al del tiempo trabajado y no regulado.

Por tanto, cuando estás en un ERTE de suspensión del contrato no generas derecho a vacaciones durante el tiempo que dure. De esta manera, si has estado tres meses en un ERTE, has perdido una cuarta parte de tus vacaciones anuales. Sí cotizas a la Seguridad Social en ese tiempo y sí tienes, también, las que te correspondían antes de la aprobación de dicho ERTE.

En el caso de que tu ERTE sea de reducción de la jornada, sí que se devengan vacaciones, pero son proporcionales a la reducción de la jornada. De esta manera, si tu expediente de regulación de empleo es del 50%, estás generando la mitad de vacaciones.

Acuerdo para ampliarlos hasta septiembre

Los trabajadores afectados por ERTE de reducción de su jornada generan días de vacaciones en proporción a la jornada realizada, pero se contabilizan como si fuera una jornada completa. Si una persona trabajadora ha estado en un ERTE de reducción de jornada durante dos meses, pasando de tener una jornada de 8 horas diarias a seis horas diarias, esto no afectaría a los días de vacaciones.

De este modo, a un trabajador con reducción a la mitad de jornada que pide un día de vacaciones se le descontaría un día completo y no medio día. Además, si bien estos días se gastan enteros, se retribuyen en proporción al ERTE, por lo que el salario sí que se vería reducido a la mitad.

Los ERTES se han ampliado hasta septiembre tras un acuerdo entre el Gobierno, sindicatos y patronal.