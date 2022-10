¿Cómo ahorrar en la compra? Estos son los mejores trucos y consejos

La inflación en septiembre bajó hasta el 8,9%, una décima menos de lo adelantado por el INE. A pesar de que esto supone una moderación de los precios de 1,6 puntos respecto a la tasa de agosto, hay algunos productos que siguen encareciéndose.

Alimentos como la harina, mantequilla, pasta, leche o huevos, superan el precio que registraron en el mismo mes de 2021. En la misma situación se encuentran las bebidas no alcohólicas, que se incrementaron un 14,4% interanual, la tasa más alta desde el inicio de la serie estadística en enero de 1994.

El alivio todavía no se nota en la cesta de la compra, que sigue subiendo a un ritmo elevado. No obstante, no lo hace igual en todas las comunidades.

Si comparamos lo que cuesta una sandía entre Madrid (8,53 euros) y Galicia (4,26), en la capital sale casi el doble más cara que en los comercios gallegos.

El tomate que también resulta más caro en Sevilla (1,29 euros) que si lo adquirimos en Madrid (0,32 euros) o Galicia (0,18 euros). En cuanto a pescado, las diferencias también son evidentes, especialmente en la merluza: en Madrid supera los 7 euros mientras que en la capital hispalense sale 1 euro más barata.

Los mejores trucos para ahorrar

Con tanto sube y baja de precios, los consumidores intentan reducir al máximo la lista de la compra y poner en práctica efectivos trucos para ahorrarse unos cuantos euros. Por ejemplo, haciendo cuentas el pollo entero es más rentable que el despiece. Y como de lo que se trata es de ahorrar "el resto lo podemos utilizar para hacer cocido, croquetas...".

A la hora de comprar carne también debemos tener en cuenta que todo se puede aprovechar: "Hay gente que no se lleva los huesos y eso nos puede servir para hacer caldo".

En la frutería también se ahorra

En este caso lo preferible es comprar por piezas y hacerlo siempre con frutas de temporada. Además de ser bueno para el bolsillo, según los expertos elegir alimentos frescos de temporada reporta innumerables beneficios para nuestra salud al conservar mejor sus propiedades nutricionales y vitaminas.

En la pescadería es difícil, pero no imposible

El pescado suele ser uno de los productos más caros del mercado, y aunque es difícil ahorrar, también se puede. El truco aquí vuelve a estar en "no tirar nada" y en ser previsor: "Cuando está barato en lugar de comprar lo que me hace falta, compro un poco más y después lo congelo".