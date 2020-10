No he cobrado el ERTE o el paro en octubre, ¿qué puedo hacer? ¿cómo reclamar en el SEPE?

Desde que ha estallado la crisis sanitaria y económica causada por el coronavirus, muchas empresas se están apoyando en los Expedientes de Regulación Temporal de Empleo (ERTE) para evitar la quiebra económica. Pero, en ocasiones, la burocracia y todo lo relacionado con las ayudas económicas no funciona cómo debería, y uno de los problemas que están produciéndose con más asiduidad es que el dinero del ERTE o del paro aún no se ha recibido en las fechas marcadas. Es evidente que el SEPE cuenta con un colapso importante en prácticamente todas sus oficinas.

Hay algunos trabajadores afectados por estas dos situaciones que se encuentran con problemas a la hora de recibir los pagos del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE). Si eres uno de los afectados/as porque no has cobrado el paro o el ERTE de octubre, a continuación te indicamos los pasos que debes seguir para consultar el estado de tu prestación, así como poner una reclamación en el SEPE. ¡Toma nota! No desesperes porque es más sencillo de lo que imaginas.

¿Cómo consultar el estado de la prestación?

Antes de nada, debes consultar el estado de la prestación por desempleo o ERTE en la página web del SEPE. Para hacerlo, accede al apartado 'personas', posteriormente pulsa sobre 'Prestaciones' y, a continuación, en 'Consulte su prestación'.

Una vez aquí, debes introducir una serie de datos personales para poder continuar: número de DNI, número de teléfono, fecha en la que se solicitó el ERTE y el código IBAN de la cuenta bancaria.

Cuando hayas introducido esta información, ya podrás saber si está aprobada la ayuda, si se ha pagado o si está pendiente de cobro. Si no has cobrado el importe correspondiente, el SEPE ha puesto a disposición de todos los ciudadanos una dirección de correo electrónico para solucionar las dudas: miprestacion2020@sepe.es. Si prefieres llamar por teléfono, también puedes hacerlo llamando al 900 812 400 (el horario es de lunes a viernes de 8h a 20h).

¿Cómo reclamar en el SEPE?

Si no has recibido tu ayuda económica y deseas reclamar, deberás pedir cita online para presentar una reclamación formal en una de las oficinas abiertas del SEPE. Eso sí, debes esperar 30 días desde que solicitaste la prestación y, tras la reclamación, el SEPE suele responder entre 20 y 45 días.

Si por cualquier motivo, no obtienes respuesta, es que la reclamación ha sido desestimada por silencio administrativo. En este sentido, será la vía judicial la que haya que seguir para intentar cobrar la prestación (30 días después de que se entienda como denegada).

En el caso del paro, si la administración no paga dentro de los tres meses siguientes al día de notificación de la resolución judicial o del reconocimiento de la obligación, tendrá que abonarte el interés legal del dinero fijado por la Ley de Presupuestos. Es decir, tienes derecho a unos intereses por demora.

La gran cantidad de ERTEs, EREs, el aumento del paro, etc. ha provocado que muchos trabajadores sigan sin cobrar su prestación por desempleo. No obstante, tendrás que tener paciencia porque, aunque a veces no llegue a tiempo el importe correspondiente, si has sido afectado por el paro o por los Expedientes de Regulación de Empleo, cobrarás tu ayuda económica.