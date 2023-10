Los churros tampoco escapan de la inflación: su precio sube un 43% en solo un año

Harina, aceite, sal y azúcar al gusto del consumidor. Con estos ingredientes básicos se elabora uno de los productos más característicos de nuestra cultura gastronómica: los churros. Ahora, que llega el otoño de verdad, que ya refresca y anochece más temprano, empieza a apetecer tomar un chocolate con churros antes de volver a casa, pero ¿cómo ha afectado a este producto la inflación?

Lo comprobamos directamente en la Churrería La Quinta, de Santiago de Compostela. Aquí, tomar una docena de churros hoy nos cuesta 4,30 euros. Esto es un 43% más que el año pasado. Nos lo cuenta Borja, uno de los empleados: "Hace un año, yo acompañaba a mi abuela en su churrería ambulante a distintos pueblos y ferias y vendíamos la docena a 3 euros. Ahora cuesta 1,30 más”. Y lo explica: "Nosotros tenemos las manos atadas, tenemos que subir el precio porque pagamos más por todo, por las materias primas, la luz, los alquileres... todo ha subido".

Mientras remueve los churros que se fríen en el (abundante) aceite, Katrina asegura que "hacer churros es muy caro hoy en día porque los ingredientes que usamos son mucho más caros". Aún así, señalan que "es mucho más económico tomar unos churros aquí que prepararlos en casa".

Los clientes siguen consumiendo

Una subida de precio que no pasa desapercibida, sin embargo, en esta churrería no dejan de entrar clientes. Aseguran que "entienden que los churros hayan subido su precio como consecuencia de la inflación", pero les encantan. Otros señalan que "no es tan grande el incremento de precio teniendo en cuenta la calidad y sabor de estos churros". Y nosotros lo corroboramos: a pesar de su encarecimiento, sigue siendo una manera asequible de darnos un capricho.

En lo que va de año el diésel se ha encarecido más de un 12% (un 12,7%) y la gasolina casi un 25% (un 24,9%). Esto provoca que todo suba. El precio de los alimentos suma 18 meses de subida. Según los últimos datos publicados por el INE, el pasado mes de septiembre los alimentos registraron un incremento del 10,5%. En lo que llevamos de año, aceite de oliva y el azúcar lideran las mayores subidas interanuales entre los alimentos: el azúcar ha subido casi un 43% (un 42,8%) y el aceite de oliva un 67%. Son dos de los ingredientes necesarios para elaborar los churros, junto con la harina, que sólo ha subido un 0,1%, y la sal.