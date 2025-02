Chozas de Canales, en Toledo, un pueblo 'okupado': "Viven en chalets y no pagan luz ni impuestos"

Este pequeño pueblo de Toledo, Chozas de Canales, de menos de 5000 habitantes, está tomado por los okupas. Durante el boom inmobiliario se construyeron varias urbanizaciones de chalets, ahora muchos de los cuales están ocupados ilegalmente. Creen que en esa zona el 35% de los casas están okupadas desde hace años. "Aquí se metieron y el dueño los pudo echar. Y en ese de la esquina se han metido varias veces", nos cuenta un vecino de la zona. El pueblo está invadido de okupas: "Sí, es la ciudad sin ley. Ni pagan luz ni pagan nada. El otro cogieron plantas de marihuana. Hay peleas...". Quieren su municipio libre de okupas.

¿Por qué hay tantos okupas en este pueblo?

"Es como los panales de las abejas porque aquí vienen a montones", afirma otro con ironía. Otro señor nos cuenta que tiene varios junto a su casa: "Tengo por lo menos seis okupas, solo en mi calle". El Ayuntamiento y los vecinos tratan de evitar que se metan en más viviendas. Pero no hay cuartel de Guardia Civil ni de Policía Local, algo que llevan tiempo reclamando. La alcaldesa Nuria Robledo asegura que últimamente están consiguiendo echar a algunos: "Con ayuda de vecinos las hemos paralizado, poniéndonos en la puerta. Tienen un grupo en el que se avisan si ven que intentan entrar".

Sospechan que en uno de cada tres chalets vive gente ilegalmente. Recorremos la zona de urbanizaciones y vemos uno con tres cerraduras, algunos tapiados, con las puertas forzadas, sin timbres, otro destrozado y lleno de basura... Nos indican uno en el que hay okupas y tratamos de hablar con ellos: "¿Ustedes pagan algún alquiler o algo?" pero nos cierran la puerta sin respuesta.

Encontramos anuncios en portales inmobiliarios. Uno de casi 200 metros cuadrados está a la venta por 73.000 euros y pone que hay okupa dentro. Cuando les preguntamos: "¿Son ustedes okupas?", lo niegan: "No, para nada". La supuesta okupa tiene incluso cámaras de videovigilancia. "Un señor que toda la vida ha sido su ahorro y se metan okupas", "no hay derecho" "están robando todos los días", nos cuentan varios vecinos enfadados en la plaza.

Los vecinos se avisan y han evitado más okupaciones

Los habitantes se quejan de que no hay seguridad: "Aquí ni Policía ni Guardia Civil ni nada". Algunos son conflictivos, se producen robos y hay más inseguridad. De hecho, una de las vecinas que tiene niños pequeños nos cuenta que le gustaría marcharse del barrio pero no puede porque tendría que malvenderlo. "Los echan de una casa y se meten en otra. Los impuestos no los pagan, y los que pagamos somos los propietarios". Esto es un quebradero de cabeza para el Ayuntamiento. "Es es el problema, luego tú tienes que dar una serie de servicios y no puedes porque no entra el dinero que tiene que entrar", asegura la alcaldesa. Una injusticia también para los vecinos que pagan religiosamente.

