Cerveza de pan para luchar contra el desperdicio alimentario

El objetivo actual de muchas empresas dedicadas a la alimentación es el desperdicio cero. Este 'nuevo' concepto se podría definir por el no despilfarro de alimentos durante la etapa de distribución y consumo. Es decir, como aquello que decían nuestros mayores de "en esta casa no se tira nada". Así que, aunque no sea un concepto que haya nacido, ahora se le está intentando dar prioridad y modernizar.

Este es el caso de la cervecera Mica, en Aranda de Duero. Aquí, en una reunión de empresa, los socios propusieron una cerveza que estuviera caracterizada por el desperdicio alimentario cero, y qué mejor ingrediente (y más sencillo) que el pan. Enseguida se pusieron en contacto con panificadoras de la zona. Y con el 'sobrante' de estas empresas nació Señor Mendrugo, la ya famosa cerveza que tiene como ingrediente principal el pan.

En las instalaciones de esta cervecera encontramos tortas, barras... "palés y palés". Así nos cuenta Juan Cereijo, CEO de Mica, que hacen este producto que asegura que ha sido muy aceptado entre el público. Y matiza, para los curiosos, que "sí sabe a cerveza". Además, cuenta que hay dos sabores: el tostado, que sabe "más a pan"; y la rubia, que dice que se puede asemejar más al sabor a pan de molde. Aún así, insiste, que "solo tiene un toque, sabe muy parecida a la tradicional".

Para su creación, el pan, que no tiene más de tres días, para por un proceso de maceración y fermentación, "como cualquier cerveza", explica Cereijo a un equipo de Antena 3 Noticias, desde las instalaciones donde se producen muchas variedades: cerveza de olivas, de chile y las tradicionales, rubia y tostada. Además, también utilizamos el bagazo de la cebada para hacer pienso para animales", cuenta. Y aquí una manera más de alcanzar el desperdicio cero.

Un proyecto sostenible que ya se puede encontrar en los grandes almacenes y que está al alcance de todos. Cereijo invita a que todo el mundo la pruebe, incluido nosotros. Allá vamos... Se lo confirmo: ¡Sabe a cerveza!