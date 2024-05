Cerrajeros no acreditados: facturas de hasta 1.000 euros por abrir tu puerta

Simulamos ser un cliente, en el buscador escribimos "cerrajerosurgentes Madrid 24h". Es fin de semana, pero en la centralita descuelgan rápido. ¿Cómo podemos ayudarle? Pregunta la operadora. Le exponemos un olvido típico: "Me he dejado las llaves dentro de casa, me he dado cuenta nada más salir, encima necesito recoger unos paquetes que debo llevar a un familiar". Después de responderle a las típicas preguntas, como código postal y dirección, le pedimos el presupuesto, imposible una respuesta clara. Hasta en cuatro ocasiones la respuesta es que mientras que el cerrajero no vea en el domicilio, cuál es el trabajo, "no le puedo ayudar con un presupuesto". Declinamos contratar el servicio, pero en el momento de apuro y necesidad, son muchos los que siguen adelante.

Según la ley de los consumidores, explica el portavoz de OCU Enrique García, "no debemos contratar ningún servicio sin que nos hayan dado un presupuesto previo". Son empresas que se mueven en el limbo legal, aclara García.

A Álvaro, uno de los afectados, le pudo la urgencia. El joven bajaba la basura por la noche y las llaves las dejó dentro de casa. Él aceptó que el cerrajero fuera, pero no consiguió que le diera precio hasta después de terminar el trabajo, que hizo en pocos segundos, porque según relata Álvaro ni siquiera usó herramientas, con una tarjeta le bastó y la factura ascendió a 671 euros. "Un abuso", añade Álvaro.

Reclamaciones a la OCU cada vez más frecuentes

La situación es cada vez más frecuente y las denuncias aparecen publicadas en las páginas de las asociaciones de consumidores. Hay incluso clientes que han llegado a pagar hasta 1.200 euros por el trabajo. "Abrepuertas" los llaman los cerrajeros acreditados.

Fran Márquez que lleva 20 años en el oficio y pertenece a la asociación madrileña del gremio, Asmace. Es contundente ante esta situación que también le afecta a él: "Es el único oficio en el que los chapuzas cobran más caro que los cerrajeros homologados". "Es un gran daño a la imagen de la profesión", añade Daniel Morillo, portavoz de UCES, la patronal de los cerrajeros.

Los precios que deben cobrar no están regulados, pero los cerrajeros acreditados tienen un baremo. En el caso de Álvaro, su apertura no debería haberle costado más de 100-120 euros.

Tarifas aconsejadas por la UCES | UCES

Cerrajeros acreditados pierden clientes

Que estas empresas estén mejor posicionadas en los buscadores, denuncian los profesionales, les está quitando clientes. Esto se debe a que palabras como 'cerrajeros' se encuentran entre las más cotizadas.

Márquez calcula que ahora no tiene más de 1-2 servicios al día cuando lo normal debería ser entre 8-10. En España hay unos 2.000 cerrajeros acreditados, dentro de asociaciones profesionales, pero el 60-70% de los trabajos los están realizando estos "profesionales" a los que resulta muy difícil reclamar porque la empresa que les da el servicio ni siquiera tienen domicilio social en España.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com