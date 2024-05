Cuelga rápido si escuchas estas palabras: el aviso de la Policía para evitar estafas bancarias

La Policía Nacional alerta de un nuevo tipo de estafas a través del método spoofing, una modalidad de estafa que consiste en suplantar la identidad -en este caso de un banco- y engañar a la víctima para obtener información.

En este caso, los agentes alertan de que algunos usuarios han recibido una llamada telefónica donde el estafador se hacía pasar por la entidad bancaria de la víctima para robarle el número pin de acceso al banco.

"Te llamo de tu entidad bancaria, por motivos de seguridad, no verbalice tu clave, márcala en el teclado...", esto es lo que pronuncian los delincuentes cuando descuelgas su llamada y la Policía Nacional recomienda colgar cuando escuchemos estas palabras.

Así estafan a través del método 'spoofing'

A través de la red social, avisan de que se están produciendo este tipo de ciberestafas para engañar a las víctimas. "Te acaban de estafar con una nueva modalidad de spoofing, ¿cómo? Uno, te llaman de tu banco y compruebas que el número efectivamente coincide, pero no, no son ellos, lo han suplantado para que no lo detectes", advierte.

"Dos, te piden que teclees la clave de acceso a tu banca online. Tres: si lo haces, captaran las pulsaciones en tu terminal y se harán con tus claves", explica.

Recomendaciones evitar estafas

Recuerda que los bancos nunca solicitarán a sus clientes a través de SMS, llamadas telefónica o correo electrónico que proporcionen credenciales de la banca electrónica, ni ninguna otra información como la numeración de la tarjeta, fecha de caducidad y los tres dígitos de control necesarios para efectuar compras online.

Para evitar este tipo de ataques:

Desconfía de una llamada no esperada por el banco.

No facilites información personal (credenciales de banca electrónica, datos de tarjetas u otros medios de pago, y cualquier información que permita que cualquier persona se pueda hacer pasar por nosotros).

Accede a la página de la entidad tecleando la URL en el navegador o a través de un buscador como Google.

No hacer click en ningún enlace o link que nos llegue a través de un correo electrónico o SMS inesperado.

No introducir información en ninguna web que se abra a través de un enlace recibido a través de un SMS o email inesperado.

