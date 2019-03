Cerca de 17.000 personas se manifiestan en Atenas a favor del 'No' en el referéndum

Miles de simpatizantes de Syriza, cerca de 17.000 según la policía griega, se han manifestado esta tarde en la plaza Syntagma para pedir el 'no' en el referéndum que se celebrará el próximo domingo sobre las propuestas del Eurogrupo.



El domingo es la cita en las urnas y los griegos tendrán en sus manos una papeleta que decidirá su futuro. Con un enunciado poco preciso y farragoso, según la oposición, el Gobierno le pregunta al pueblo si aceptan o no las condiciones de las instituciones europeas.



Algunas encuestas ya apuntan una victoria del 'sí', que podría llevar a la dimisión de Alexis Tsipras y a una nueva convocatoria electoral.



Si gana el 'No', la salida de Grecia del club del euro estaría más cerca. El escenario es complicado y la hoja de ruta del país está plagada de incógnitas.