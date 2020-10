La Generalitat entra en la carrera espacial creando la 'NASA' catalana

El Gobierno catalán invertirá 2,5 millones de euros para crear entre 2020 y 2021 una agencia espacial y poner en órbita dos primeros nanosatélites, dedicados a mejorar la conectividad y observar la tierra, en el marco de una estrategia que busca impulsar un nuevo sector económico y generar 1.200 empleos. Esta estrategia, bautizada como NewSpace, ha recibido la luz verde del ejecutivo catalán, que prevé inyectar en ella un total de 18 millones de euros en cuatro años. "Nuestro objetivo es convertir Cataluña en un país digital, no sólo como consumidor sino también como productor de tecnologías digitales", ha asegurado el conseller de Políticas Digitales y Administración Pública, Jordi Puigneró.

La 'NASA' de Cataluña

Las primeras iniciativas que llevará a cabo la Generalitat son la creación de la agencia espacial de Cataluña, un instrumento que considera necesario para desplegar las políticas de este sector, y el lanzamiento de dos nanosatélites, a los que seguirán otros hasta crear en cuatro años "una constelación", integrada por media docena. De hecho, el Govern ya ha puesto en marcha la licitación de la fabricación de estos dos satélites, que servirán para "generar datos que pondremos a disposición de la industria", e impulsar así un sector que Puigneró ha denominado como "la nueva economía del espacio". Los servicios digitales que se podrán desarrollar a partir de estos satélites son variados y van desde la observación y seguimiento de los incidentes meteorológicos al control de cultivos o de rebaños situados en lugares de difícil acceso como el Pirineo, además del análisis de la contaminación atmosférica o de la capacidad de los embalses. Otra línea de trabajo es el impulso que supondrán para la mejora de la conectividad, de la mano del 5G y del Internet de las Cosas.

Una oportunidad

El conseller está convencido de que en estos momentos de dificultades por la crisis se abre una oportunidad única para lanzar una estrategia que impulsará un sector de alto valor añadido, capaz de crear unos 1.200 puestos de trabajo y de generar una facturación de 300 millones de euros en tres o cuatro años. A nivel global, el conseller ha subrayado que en los próximos 5 años está previsto que se lancen más de 3.500 satélites de este tipo, y que el sector crezca a un ritmo del 20 % anual hasta alcanzar una facturación de unos 4.000 millones de euros en 2025. Puigneró ha expresado su esperanza de que el Gobierno español "no imponga restricciones" al desarrollo de este nuevo sector por parte de la Generalitat. "Las competencias del espacio en la zona donde orbitan los nanosatélites no son exclusivas del Estado, son como aguas internacionales", ha dicho. "Esperemos tener el apoyo del Estado y que no nos pase como en el pasado, que nos pusieron palos en las ruedas", ha subrayado.

Despilfarro

El representante de Cs en la Comisión de Políticas Digitales del Parlament, Dimas Gragera, ha calificado de "derroche y despilfarro" el proyecto de crear una agencia espacial catalana. Gragera ha criticado la idea de "Nasa catalana" en un momento de pandemia en el que considera que las prioridades del Govern deberían ser otras, durante la comisión parlamentaria de este martes. El resto de grupos parlamentarios se han referido a la iniciativa para criticarla pero de manera menos contundente que Cs y para lamentar "el momento en que se ha anunciado", en palabras del portavoz del PP en la comisión, Manuel Reyes.

Puigneró, el conseller de los descubrimientos

