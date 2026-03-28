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Carlos Cagigal, ante la posible falta de petróleo y gas: "España debe estar tranquila... terminaremos ayudando al resto de países europeos"

El experto en sector energético cree que en España "no debemos estar preocupados" sobre la posible falta de petróleo, gas y electricidad... debido a nuestras renovables.

Carlos Cagigal

Carlos Cagigal, sobre una posible falta de petróleo y gas: "España debe estar tranquila, es más, terminaremos ayudando al resto de países europeos" | Antena 3 Noticias

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Ante la posible y preocupante crisis energética en el mundo y concretamente en Europa tras el cierre del estrecho de Ormuz, Carlos Cagigal, experto en el sector energético, ha querido "llamar a la calma" en lo que se refiere a España, país que, según ha detallado en Antena 3 Noticias Fin de Semana, goza de "una posición cómoda por la aportación de renovables y la poca aportación que llega desde Ormuz (un 2%)".

"España es de los países que tiene una posición más cómoda en Europa, tanto por la aportación de las renovables como por la estructura de importación de petróleo y gas. La aportación de Ormuz es casi residual, prácticamente un 2%, que podemos sustituir a través del negocio con otros países ya que dependemos más de EE.UU, Canadá, Brasil...", ha empezado diciendo Cagigal, quien sostiene que "esta estructura en España es solvente, en comparación con el resto de socios europeos".

"Terminaremos suministrando petróleo y derivados al resto de países europeos"

Carlos Cagigal, experto en el sector energético

Acerca de las reservas estratégicas de petróleo, Cagigal vuelve a llamar a la tranquilidad en lo que a nuestro país se refiere: "Nos duran algo más de tres meses, tenemos buena capacidad de almacenamiento tanto de petróleo como de refinados, solo necesitaríamos pedir a los países exportadores que aumenten la capacidad de exportar, es más, terminaremos suministrando petróleo y derivados al resto de países europeos".

"Las renovables nos están ayudando a bajar el consumo de gas"

En cuanto al gas y la electricidad, y siempre en palabras de Cagigal, España tampoco tiene de que preocuparse: "No teníamos problemas en la crisis del gas... el gas se está sustituyendo por otros de origen renovable (biometano), por ejemplo, Alemania en tres años ha puesto en marcha 3.000 plantas de biometano, por eso ya no importamos tanto gas natural del exterior. Y en nuestro caso, en España la aportación de los renovables nos está ayudando a bajar ese consumo de gas... en esta grave crisis energética a nivel mundial, en España no debemos estar preocupados, llamaría a la calma... Lo veréis", sentenció Cagigal con aplomo.

Todo lo contrario en Filipinas... y otros países

Por contra, esta crisis energética desatada por el cierre del estrecho de Ormuz sí está golpeando con especial intensidad a Filipinas, un país altamente dependiente del petróleo importado. La interrupción del tránsito marítimo en esta vía estratégica ha provocado un encarecimiento abrupto de los combustibles, desencadenando una ola de protestas en distintos puntos del archipiélago. Conductores de transporte público, camioneros y trabajadores del sector logístico, han salido a las calles para denunciar que el aumento de los precios hace insostenible su actividad diaria.

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