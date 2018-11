Calviño se hace un lío al intentar demostrar que dijo lo mismo que Montero sobre una eventual prórroga de los Presupuestos

La ministra de Economía y Empresa, Nadia Calviño, ha defendido este martes que ella y la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, han dicho "exactamente lo mismo" sobre una eventual prórroga de los Presupuestos Generales del Estado de 2018, es decir, que el "plan A" del Gobierno es conseguir los apoyos para sacar adelante el borrador presupuestario que ha planteado.

"Las dos hemos dicho exactamente lo mismo, que es que estamos trabajando para la adopción de los presupuestos y el sistema prevé un mecanismo si ello no se logra. No veo ninguna contradicción en absoluto", ha expresado en una rueda de prensa posterior a la reunión de ministros de Finanzas de la UE (Ecofin).

La titular de Economía ha respondido así tras ser preguntada por las palabras de su compañera Montero, quien esta mañana ha asegurado que el Gobierno "en absoluto" contempla una prórroga presupuestaria, sino que se encuentra inmerso en un trabajo "intensísimo" de negociaciones.

Calviño ha recordado que, en sus declaraciones de este lunes, remarcó que el "plan A" del Ejecutivo es trabajar para "armar consensos" con el resto de grupos políticos para sacar adelante las cuentas. "Estamos trabajando en el plan A. Está claro que existen varias opciones si ese plan no se cumple. Pero no estamos ahí, estamos en la fase de negociación, de construir consensos, de tratar de unir el máximo de apoyos posibles. No estamos en el momento de tomar otra decisión", ha reiterado este martes.

Así, ha insistido en que el "mecanismo de prórroga" presupuestaria "está previsto en el ordenamiento jurídico", al tiempo que ha subrayado que ni siquiera ha entrado a valorar las consecuencias de esta opción. "Me parece totalmente prematuro hacer una valoración sobre el plan B, nuestra energía y nuestro foco están en el plan A", ha resaltado.