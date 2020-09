Calendario laboral 2020: Días festivos y puentes en septiembre

El calendario laboral del mes de septiembre no cuenta con ningún festivo nacional. Es decir, no habrá ni una jornada no laborable de ámbito estatal. Los trabajadores esperan con ansias la llegada de los días festivos pero habrá que esperar hasta octubre, concretamente hasta el día 12, para tener un festivo común. En esa jornada se celebra el día de la Hispanidad, o día del Pilar, una fecha que lleva ya varios años incluida en el calendario de festivos nacionales. Cabe destacar que el 12 de octubre cae en lunes, por lo que se podrá hacer un puente de tres días.

En España contamos con 14 festivos en el calendario laboral de cada año. Ocho de ellos son festivos nacionales comunes a todas las comunidades autónomas y otros cuatro los decide cada gobierno regional. Los otros dos son los festivos locales, que determina cada uno de los ayuntamientos. Lo habitual es que estos días coincidan con las celebraciones de las fiestas más importantes del lugar o con el día del patrón o patrona de cada municipio.

Festivos autonómicos de septiembre

Aunque no tengamos festivos nacionales durante el mes de septiembre, sí hay varios días no laborables en diferentes comunidades autónomas. Si hacemos el repaso en orden cronológico, nos encontramos primeramente con que el día 2 de septiembre es el Día de Ceuta. La ciudad autónoma recuerda la fecha en la que el primer conde de Vila Real, Pedro de Menezes, se convirtió en el primer gobernador de Ceuta.

En la jornada del 8 de septiembre coinciden dos autonomías que celebran su fiesta grande: el Día de Asturias y el Día de Extremadura. En el primero de los casos coincide con la fiesta de la Virgen de Covadonga, copatrona de Asturias, y en el segundo con el de la Virgen de Guadalupe. Hay que tener en cuenta que el día 8 se celebran multitud de días festivos locales que festejan a sus patronas.

Siguiendo con los festivos autonómicos llegamos al 11 de septiembre, Día de Catalunya. Esta celebración, que se conoce también con el nombre de Diada, conmemora la caída de Barcelona en manos del ejército borbónico durante la Guerra de Sucesión Española. Por último, el día 15 encontramos un festivo autonómico en Cantabria. Esta jornada se honra a la patrona cántabra, la Virgen Bien Aparecida.

Los días festivos en las capitales de provincia

Hacer un repaso del calendario laboral de todos los municipios de españoles es una ardua tarea. El noveno mes del año es uno de los que cuenta con más fiestas por toda España y, ante la ausencia de festivos nacionales, son más que bien recibidas. Por eso aquí puedes consultar los días festivos de las capitales de provincia que se celebran durante el mes de septiembre.

Andalucía

- 8 de septiembre: Córdoba. Virgen de Fuensanta.

- 8 de septiembre: Huelva. Nuestra Señora de la Cinta.

- 8 de septiembre: Málaga. Nuestra Señora de la Victoria. Asturias

- 21 septiembre: Oviedo. San Mateo.

Castilla y León

- 8 de septiembre: la patrona de Valladolid, la Virgen de San Lorenzo.

- 2 septiembre: Palencia. San Antolín.

- 8 de septiembre: Salamanca. Santa María de la Vega.

Castilla - La Mancha

- 8 de septiembre: Albacete.

- 18 de septiembre: Guadalajara.

Cataluña

- 24 de septiembre: Barcelona. Virgen de la Merced.

- 29 de septiembre: Lleida. Fiesta Mayor - San Miguel.

Extremadura

- 25 de septiembre: Cáceres. Este año sustituye al 23 de abril, San Jorge.

La Rioja

- 21 de septiembre: Logroño. San Mateo.

Murcia

- 15 de septiembre: Romería de la Virgen de la Fuensanta en Murcia capital.

Canarias

Este año han decidido sustituir el 25 de julio por días festivos propios de fiesta de cada isla. Y la mayoría de ellos son este mes de septiembre. Así, nos encontramos con los siguientes festivos:

- 7 de Septiembre: Tenerife. Bajada de la Virgen del Socorro.

- 8 de Septiembre: Gran Canaria. Nuestra Señora del Pino.

- 15 de Septiembre: Lanzarote. Nuestra Señora de los Dolores.

- 18 de Septiembre: Fuerteventura. Nuestra Señora de la Peña.

- 24 de Septiembre: El Hierro. Nuestra Señora de los Reyes.