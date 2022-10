CaixaBank gana 2.457 millones de euros hasta septiembre y fortalece su posicionamiento ante la crisis

CaixaBank ha ganado 2.457 millones de euros en los nueve primeros meses del año, esto es un 17,7% más que en el mismo periodo del año pasado -si se tienen en cuenta criterios homogéneos- y un 48,8% menos, si simplemente se comparara el resultado neto de ambos ejercicios, ya que hasta septiembre del 2021 el banco con sede en Valencia ingresó 4.801 millones de euros.

La razón de esta merma de los ingresos netos hay que buscarla en los costes derivados de la fusión de La Caixa y Bankia. Cabe recordar que el 26 de marzo de 2021 culminó la absorción de Bankia por CaixaBank, naciendo así el mayor banco español. CaixaBank es el mayor grupo bancario de España por activos y el décimo banco a nivel europeo.

Según el comunicado remitido por la entidad financiera a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), esa fusión -precisamente- ha permitido sanear la situación del banco, consiguiendo una "reducción del 5,9% en los gastos de administración”. A finales del tercer trimestre, el número de empleados era de 44.501. Son 5.200 menos que un año atrás.

"No debemos ser catastrofistas"

En palabras del consejero delegado de CaixaBank, Gonzalo Gortázar, “afrontamos los próximos trimestres con una elevada fortaleza financiera". «Estamos al 100% para cumplir con nuestra misión” -ha dicho- “ayudar a la sociedad y dar crédito, algo que ya estamos haciendo».

CaixaBank tiene una cartera hipotecaria de 125.000 millones, "la mayor de España", según Gortázar, quien -preguntado por si la subida de los tipos de interés aumenta el riesgo de impago de las cuotas- se ha mostrado optimista. “En su mayoría van a tener la capacidad suficiente para hacer frente a pagos”, ha dicho el consejero delegado, “habrá casos que no podrán hacerlo, y en esos casos vamos a estar con ellos y buscar una solución”.

En cuanto a una posible recesión de la economía española, Gonzalo Gortázar cree que el ritmo del crecimiento del PIB caerá el año que viene hasta el 1%, aunque España se encuentra ahora mejor posicionada que en la crisis financiera del 2008. “La crisis nos va a afectar menos que a otros países europeos. Vamos a tener un año 2023 que no va a ser bueno, pero no tenemos que ser catastrofistas”.

Por último, el consejero delegado de CaixaBank también se ha referido al llamado impuesto a la banca. “No nos gusta porque en realidad no es un impuesto, sino una prestación patrimonial. Según ha explicado, el impuesto a la banca “está referido a los ingresos y no a los resultados”. “Si tuviéramos una crisis mucho peor y hubiera entidades que incluso llegaran a tener pérdidas, estas también tendrían que hacer frente” (al tributo). “No me parece lógico y mucho menos perpetuarlo en el tiempo”, ha concluido.