Cada vez más españoles tiran de préstamos para irse de vacaciones en semana santa: "La demanda está en el 34%"

Unos días con lluvia, otros con viento y el sol se verá de vez en cundo y no en todas las comunidades durante esta Semana Santa. Es verdad que para mucho esto no es un problema. Y parece que no lo es porque las ventas del sector turístico esta Semana Santa repuntan más de un cinco por ciento. En muchas capitales casi no se cabe, por ejemplo, en Cádiz, donde hoy han llegado tres cruceros con más de once mil personas.

Un camarero asegura que no paran, las terrazas están llenas. "Entre la gente del crucero, la gente de Cádiz y la gente que viene de los pueblos y de fuera de España, no paramos", asegura.

Si hablamos de precios, depende a quien le preguntemos. Suben como todos los años, aunque menos. En algunos negocios nos aseguran que este año no tocaba subir, sin embargo, los turistas se quejan de las subidas, especialmente, en los billetes de avión. "Somos cuatro para viajar y he tenido que sacar billetes en una compañía low cost, porque si no es así, no podemos viajar", afirma un turista de Canarias.

De media, gastaremos 90 euros más que el año pasado.. La Semana Santa de 2024 el gasto fue de 385 euros de media, este año sube a 476.

Suben los créditos al consumo

Según un estudio de Asufin, la intención de pedir un préstamo al consumo ha alcanzado máximos de cinco años, coincidiendo con un entorno de tipos de interés a la baja. "Hemos pasado de una demanda de crédito del 14% al 34% en solo cinco años", asegura Patricia Suárez, presidenta de Asufin.

El estudio, VII Barómetro de Préstamos al Consumo desprende que la intención de pedir este tipo de créditos ha alcanzado el 34,8%, lo que supone un alza de 4,6 puntos porcentuales respecto al año anterior. También es su máximo nivel desde que comenzó esta publicación en 2020. Asegura la presidente de esta asociación, Patricia Suárez

Esto se debe a la consolidación de los tipos a la baja, ya que el precio del dinero había pospuesto ciertas decisiones de financiación en el año anterior. También ha impactado cierto "optimismo" en el consumo.

La motivación que más crece es viajes y vacaciones, que ya supone un 16,3% de la intención de petición de préstamo, un 4,1 puntos más que el 12,2% del año 2024, situándose como segundo motivo para pedir un préstamo. Por delante se sitúa la necesidad de aumentar liquidez, con un 20,4%, que baja en 4,1 puntos con respecto al año pasado. Refinanciar deudas pasa a ser el tercer motivo, cayendo del 16,6% de 2024 al 16% de 2025.

