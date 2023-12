¿Buscas trabajo? Este país europeo necesita españoles y ofrece salarios de más de 5.000 euros al mes

En España, a pesar de encontrarnos 'in crescendo' en cuanto a empleo, tal y como se ha podido ver en las últimas cifras de paro, muchas personas deciden trasladar sus vidas a otros países. Esto se puede deber a los salarios o bien por las condiciones de vida. Por eso, existen ocasiones donde se ofrece, desde otros países, una serie de puestos de trabajo que benefician a españoles. Es el caso de una oferta en Luxemburgo publicada por el portal Eures (gestionado por el SEPE) que ofrece 3.000 vacantes a puestos de trabajo de hasta 5.000 euros al mes.

Luxemburgo es uno de los países más ricos de Europa y eso permite que se creen oportunidades de trabajo con salarios muy altos. En este caso, tal y como se indica en el portal Eures, ofrece trabajo a personas que residen en España. Concretamente, como se ha dicho, 3.000 vacantes que se pueden consultar a través del este portal.

Estas ofertas están dirigidas a trabajadores que en su mayoría estén dispuestos a tener un trato directo con el cliente. Además, en las ofertas se destaca que no es necesario pedir ningún tipo de visado de trabajo porque Luxemburgo se encuentra dentro de la zona Euro. Solamente es necesario tener una tarjeta de residencia que se consigue a través de la Administración comunal de Luxemburgo y registrarse en la oficina de empleo del país.

Trabajos con salarios dignos

Luxemburgo es uno de los países cuyo salario mínimo es alto. Eso permite unas condiciones que en otros países europeos no tienen. De hecho, las ofertas publicadas para españoles no son de trabajos donde se suele cobrar demasiado, sino que se trata de vacantes relacionadas con sectores como la hotelería, la logística o la educación.Muchos de estos trabajos ofertados no requieren de ninguna titulación académica e incluso algunas solo exigen saber español. Además, el portal señala ofertas temporales, como por ejemplo para campaña de Navidad.

Otras ofertas parecidas

A comienzos de diciembre se conocía la oportunidad para españoles de poder trabajar en Noruega cobrando sueldos de hasta 50.000 euros. En este caso, solo se trataban de 12 vacantes al sector de reparación de vehículos que el SEPE publicó para diferentes perfiles. El plazo para optar a estos puestos sigue abierto hasta el 31 de enero de 2024. Es necesario tener licencia para conducir y conocimiento B1 de inglés.