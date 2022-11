Black Friday: ¿Qué hacer con las cajas en las que vendrán nuestras compras online?

Es uno de los fines de semana del año con mayor volumen de compras tanto en tiendas físicas como a través de internet. Por eso tenemos que poner el foco en todas esas cajas que vamos a recibir en casa tras realizar nuestras compras online. La mayoría reconoce que recicla esos cartones pero, ¿sabemos cómo hacerlo? Es muy importante hacerlo de la forma correcta para que puedan volver a convertirse en otro paquete que recibiremos, por ejemplo, en Navidad. Seguro que en estas semanas vemos en redes muchos videos haciendo Unboxing, ese concepto que se refiere al hecho de abrir una caja y enseñar su contenido. En este contexto Ecoembes nos presenta el Reboxing. "En redes sociales hablamos mucho de Unboxing, eso de abrir cajas y de que alguien te cuente un producto...Ahora habría que pensar en el Reboxing que es lo contrario: cierro, pliego e introduzco en el contenedor azul", nos cuenta Nieves Rey, directora de Comunicación y Marketing de Ecoembes.

Paso a paso

Si queremos que el paquete vuelva a tener una nueva vida hay que hacerlo correctamente siguiendo un par de pasos muy sencillos. Es fundamental quitar los precintos y las etiquetas para reciclarlos por separado. El siguiente paso, y muy importante, es el de plegar la caja al máximo antes de introducirla en el contenedor azul. Es muy habitual, sobre todo en grandes ciudades, "ver cajas fuera de los contenedores y eso es un daño para la ciudad, porque está sucia, y porque así esa caja no se podrá de nuevo a usar", asegura Rey. Si no lo hacemos de la forma correcta no vamos a conseguir el objetivo de darle un nuevo uso a ese cartón.

El reciclaje de cartón y papel en datos

En nuestro país hay repartidos por toda la geografía unos 240.297 contenedores azules que podemos usar para depositar los papeles y cartones. De hecho, cada vez son más los ciudadanos que se animan a reciclar este tipo de residuos. Según datos de Ecoembes, cada ciudadano depositó durante el año pasado de media 19,3 kg de papeles y cartones, lo que equivale, aproximadamente, a tirar una bolsa con estos envases al contenedor cada 8 días. En total, el año pasado se enviaron a las instalaciones recicladoras homologadas 1.570.513 toneladas de envases de plástico, metal, briks, papel y cartón para su posterior reciclaje, un 5,3% más que en 2020.