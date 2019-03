El BCE mantiene los tipos de interés en el mínimo del 0,25%

El Banco Central Europeo (BCE) mantuvo este jueves los tipos de interés en la zona del euro en el mínimo histórico del 0,25%, tras cierta mejora de la situación económica.



La institución europea informó en Fráncfort de que también dejó inalterada la facilidad marginal de crédito, por la que presta dinero a los bancos durante un día, en el 0,75 %. Asimismo, mantuvo la facilidad de depósito, por la que remunera el dinero, en el 0%.



Los mercados esperaban con incertidumbre la decisión del BCE sobre los tipos de interés porque en esta ocasión había dudas sobre habría variación. El BCE ha decidido no actuar tras la mejora gradual de la perspectiva de crecimiento de la zona del euro junto con los últimos datos de inflación y cierta estabilización de las condiciones del mercado de dinero, según algunos expertos.



La inflación interanual de la zona del euro se mantuvo en el 0,8 % en febrero, como en enero, frente a la desaceleración que preveían los expertos. Asimismo los expertos esperan que el BCE anuncie nuevas medidas no convencionales para aumentar la liquidez en euros pero puede que el BCE no cumpla estas expectativas y prefiera esperar.



La demanda de la deuda de la periferia ha repuntado considerablemente en los últimos días anticipando la relajación monetaria del BCE, según el banco UniCredit. Por ello es posible que aumente la presión vendedora en caso de que no actúe el BCE, institución que en breve publicará sus nuevas proyecciones macroeconómicas, de crecimiento e inflación.



Los expertos prevén que el BCE revisará a la baja sus pronósticos de inflación para este año y el próximo, y publicará sus primeras proyecciones para 2016. El BCE previó en diciembre una inflación del 1,1 % para 2014 y del 1,3 % para 2015, cifras que se alejan de su objetivo, que es lograr una tasa de inflación cercana pero siempre por debajo del 2 % a medio plazo.



El presidente de la entidad monetaria europea, Mario Draghi, dará a conocer detalles de las deliberaciones del consejo de gobierno sobre los tipos de interés y otras medidas a las 14.30 horas (13.30 GMT) en su sede central en Fráncfort.