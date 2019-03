Aumentan los desahucios en España: ¿Cuáles son los derechos de los propietarios particulares y los inquilinos?

Detrás de los continuos desahucios que se están produciendo en muchas ciudades españolas están los precios del alquiler, los fondos buitres, pero también los abusos de algunos inquilinos. En el centro del problema está la necesidad de una vivienda.

A un lado se encuentra la subida del precio del alquiler, provocada por el propio mercado o por los fondos buitres que han comprado mucha vivienda social. Al otro, propietarios particulares que también necesitan recuperar sus viviendas. Estos son los derechos que tienen unos y otros:

¿Puede un propietario echar a su inquilino?

Depende de si hay un contrato de por medio y si hay un incumplimiento. Si se produce algún incumplimiento de contrato por impago, el propietario puede echar al inquilino.

¿Puede el inquilino negarse a pagar una subida excesiva del alquiler?

Depende de lo contratado y de la subida del IPC. La subida del alquiler va más allá, entonces el inquilino sí podría reclamar. Si se produce una subida excesiva, el inquilino se puede negar a pagar.

¿Qué puede hacer un propietario si su inquilino no paga la renta?

Antes de nada es preferible instar a un acuerdo judicial. En caso de no prorrogarse o no alcanzar un acuerdo, se iría a un procedimiento judicial para resolverlo. Si no le paga se procede al desahucio, que ahora con la última legislación se le ha otorgado un carácter prioritario para que se lleve a cabo en el menor tiempo posible.

¿Qué puede hacer el inquilino si el propietario le exige que se marche?

Si el propietario lo dice de palabra o por escrito hay que ver si está en los requisitos. Para que haya una exigencia debe haber una resolución judicial, ya que el propietario no tiene capacidad 'per sé' de echar a un inquilino.