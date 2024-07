¡Atención! Hoy es el último día para presentar la renta de 2024

Este lunes termina el plazo para presentar la Renta 2024 que dio el pistoletazo de salida el pasado 3 de abril. Tal y como se anunciaba cuando comenzó, el plazo terminaría este 1 de julio y así lo ha ido recordando la Agencia Tributaria durante estas semanas, donde señalaba la importancia de ejercer esta actividad fiscal para evitar sanciones.

Este 1 de julio (incluido), será el último día donde se podrá presentar la declaración del ejercicio de 2023 y se podrá hacer por vía página web de la Agencia Tributaria. Si se quiere hacer por teléfono sería más complicado debido a que se necesita cita previa que se tendría que haber solicitado antes del 28 de junio. Lo mismo ocurre con la opción de vía presencial de presentación de renta.

Este año se han superado cifras respecto a otras declaraciones de renta ya que el primer día (el pasado 3 de abril), a las 19:00 horas se contabilizaron un total de 1.165.000 millones de declaraciones: esto supone un 4,3% más que la convocatoria anterior a esa misma hora. 185.000 de estas solicitudes se realizaron a través de la aplicación que ha propulsado Hacienda.

¿Qué sucede si no presento la renta dentro del plazo?

Es necesario subrayar que hoy es el último día para poder presentar esta declaración de la renta 2024 y si no se hace, la Agencia Tributaria puede imponer una serie de consecuencias y penalizaciones que dependen de tres cosas: del tiempo de retraso que se haya dado en esta presentación tardía de la renta, si ha salido a pagar o a devolver o si se subsana el error y nos damos cuenta o se da cuenta antes Hacienda (esto quiere decir declarar voluntariamente haberte pasado de plazo o si es Hacienda quien se da cuenta de ello y te lo reclama)

Si la resolución de la renta presentada tarde es a pagar y te has dado cuenta antes que Hacienda (es decir, la Agencia Tributaria no te ha dado el aviso), la sanción es menor. En este caso, tendrás que presentar una declaración extemporánea sin requerimiento previo y se pagará un recargo además del importe que le debes por defecto a Hacienda. El recargo en este supuesto es igual al 1% más otro 1% adicional por cada mes completo después del plazo de entrega que estipula Hacienda. Los recargos serían: 3% de la cantidad no pagada hasta los 3 meses de retraso, 6% hasta los 6 meses, 15% hasta los 12 y 15% pasado el año (a esto último se le añaden los intereses de demora).

Si la resolución de la renta presentada tarde es a pagar y se ha dado un aviso de Hacienda (es decir, la Agencia Tributaria se ha dado cuenta antes de que tú des el aviso), la sanción puede ir del 50% al 150% de lo que debes en función de lo grave que se considere la infracción. En este caso influye si se ha causado perjuicio económico a Hacienda o si se han cometido otras infracciones con anterioridad.

Existen casos de declaraciones a devolver donde Hacienda no se percata rápidamente de que no has presentado la declaración de la Renta y por tanto, la puedes seguir realizando fuera de plazo pero con una multa de 100 euros. Si es Hacienda quien avisa, el precio de la multa puede ascender a los 200 euros.

¿Dónde se presenta la declaración fuera de plazo? Se hace de la misma forma que en las declaraciones dentro de plazo: a través de la web de Hacienda.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com