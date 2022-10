Atascos de buques en País Vasco y Bahía de Cádiz para descargar gas

Las reservas de gas de Europa están mejor que nunca. En España, en concreto, estamos ya al 93%. Pero otros países como Bélgica y Portugal ya han llegado al 100%. Aunque hay que tener en cuenta que su capacidad de almacenamiento es muy inferior a la nuestra.

En Europa, ahora mismo, no cabe más gas. No tenemos dónde guardarlo. Y eso está generando una situación que no se había visto hasta ahora. Todos los puntos que aparecen en el vídeo superior son buques esperando para poder descargar gas. Está pasando en la Bahía de Cádiz y también en el País Vasco.

Preocupación por cortes de suministro

Con el estallido de la guerra en Ucrania se elevó también la tensión entre los países de un posible cierre del grifo por parte de Rusia y diversos dirigentes europeos han alertado de "un invierno duro". De hecho, los países impusieron fuertes sanciones al país y se ha apuntado incluso a sabotajes del gasoducto Nord Stream, aunque en los últimos días Putin ha manifestado la "disponibilidad rusa" a enviar gas hacia Europa.

Además, especialmente en los países del norte de Europa, se ha apuntado a la necesidad de establecer un plan estratégico ante posibles cortes de luz. En este sentido, fruto de la guerra, la factura energética ya al alza en los últimos meses se ha encarecido todavía más por el conflicto.

Alemania planteaba en su plan pagar la factura de los holgares en el mes de diciembre y en España el plan de contingencia pasa una serie de medidas clave para ahorrar en el consumo. Así, en la actualidad, el conjunto de la Unión Europea las reservas se encuentran ya en el 92,66%. La recomendación de Bruselas era superar el 85% de la capacidad antes del invierno.