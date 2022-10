El Gobierno prevé recaudar 200.000 millones de euros de IVA e IRPF con los presupuestos de 2023

Tras pactar los Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 2023, el Gobierno ha cumplido este jueves con la tradición: la foto del momento en el que presenta los PGE ante el Congreso de los Diputadas. Ahora empieza el trámite parlamentario para sacar adelante los presupuestos, es necesario el apoyo de grupos parlamentarios como ERC, quienes afirman que no ha habido avances en las negociaciones. El plan es recaudar 200.000 millones de euros de IVA e IRPF en 2023, un 7,7% más que este año. Todo tras una rebaja de las expectativas de crecimiento.

Desde el Ejecutivo celebran unos presupuestos que incluyen más de 198.000 millones de euros de techo de gasto para diferentes cuestiones como el aumento del salario de funcionarios, actualización de las pensiones con el IPC, incremento de la cuota sanitaria o la famosa ayuda de 100 euros por hijo a las familias. Eso sí, llegan con una rebaja en las previsiones de crecimiento económico que chocan con las del Banco de España.

El aumento en ingresos tributarios en 2023 gracias al aumento de las bases imponibles por la inflación supondría el récord histórico de recaudación en España. Así lo ha presentado este jueves en el libro amarillo de los presupuestos la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, en el Congreso. Avanzaba que la recaudación del impuesto del valor añadido se incrementará en 4.800 millones de euros y la recaudación por la renta lo hará en 8.100 millones de euros.

Récord histórico de recaudación

Por otro lado, los ingresos no tributarios descenderán un 2,8%. Ante esto, los ingresos totales crecerán un poco menos que los que se obtienen gracias a los impuestos, un 6%. La mayor recaudación -como todos los años- se hará por el IRPF, con 113.100 millones de euros. Le sigue la recaudación por el IVA, con 86.100 millones recaudados, según los cálculos del Estado. El impuesto de sociedades se eleva un 7,7% hasta los 28.500 millones de euros y los impuestos especiales llegarán hasta los 22.300 millones, un 8,2% más que el pasado año.

Montero defiende la recaudación de impuestos tras los ataques de Feijóo

Montero defendía así la recaudación de impuestos: "No lo digo yo, ni el Gobierno, lo dice la Constitución. De hecho la carta Magna establece que todos de contribuir al sostenimiento de los gastos públicos de acuerdo a con esta capacidad económica. Es decir que aquellos que tienen mas aporten en consecuencia para que los que son vulnerables no se queden descolgados no se queden atrás".

"Es lo que denominamos justicia fiscal, que es la base de la Justicia social, de la cohesión o de la vertebración de la sociedad. Es un principio constitucional que es la base de la Justicia social", explicaba contundentemente la titular de Hacienda. Defiende una recaudación atacada en numerosas ocasiones por los partidos de la oposición. El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, acusó al Gobierno de "forrarse" a costa de la inflación.