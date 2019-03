Arrancan las rebajas de enero con una facturación estimada de 3.900 millones

Arrancan las rebajas en la Comunidad de Madrid y en Murcia. Los consumidores aprovechan la disminución de precios, recordando siempre que esa bajada no debe suponer bajar también la calidad del producto. Los comerciantes afrontan con optimismo las rebajas de invierno, con una facturación estimada de 3.900 millones de euros, tras una campaña de Navidad positiva, en la que se han elevado las ventas entre un 3% y un 8% como media, dependiendo del territorio, según ha informado este jueves la Confederación Española de Comercio (CEC).



Aún en plenas fiestas navideñas, los madrileños que quieran ya pueden aprovechar a hacer compras con precios rebajados. Las rebajas arrancan en esta comunidad con la habitual advertencia desde el Ayuntamiento y las asociaciones de consumidores. Recuerdan que debe haber una disminución en los precios, pero no en la calidad de los productos ni en los derechos de los consumidores.



Hay que tener mucho cuidado con las ofertas de productos en promociones de ventas, con material deteriorado, con desperfectos u obsoleto.



Pregunte si se admiten cambios y devoluciones, ya que no es legalmente obligatorio y no olvide que la publicidad es vinculante. Además, es fundamental pedir y conservar la factura o el ticket de compra: son imprescindibles si necesita interponer una reclamación o hacer efectiva la garantía.



Y, como consejo, vaya de rebajas con una lista de las cosas que realmente necesita. Es la manera más prudente de realizar compras sin gastar más de lo que queremos o podemos.