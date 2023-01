Se apuntan al gimnasio para ducharse porque no tienen agua caliente en casa

Ana entró a vivir a un piso nuevo en Barcelona en mayo de 2022. Su sorpresa fue que cuando estaba instalada comprobó que no tenía agua caliente. Tampoco funcionaba el aire acondicionado ni la calefacción.

Nos cuenta que en ese momento, la promotora le dijo, tanto a ella, como al resto de vecinos nuevos, que en un mes le activarían los aparatos de aerotermia, unas máquinas que tiene cada vivienda y que proporcionan los diferentes servicios. Sin embargo no fue así

Aseguran que pasaron el verano sin aire acondicionado y relatan que fue insoportable. Llegó el otoño y continuaban sin agua caliente. Así que algunos explican que después de tener que ducharse en casa de amigos y familiares, decidieron apuntarse al gimnasio para poder asearse. Pero no es lo único. "Si quiero lavarme en casa, lleno ollas y palanganas, las caliento en la vitrocerámica y las llevo al baño, estamos desesperados ", dice Ana.

Los vecinos afectados viven en los tres últimos pisos agregados a una finca antigua de la avenida meridiana de la ciudad condal. La obra nueva incluía todas las instalaciones, pero no funcionaban "este es el aparato de aerotermia pero nos dicen que no hay la suficiente potencia para que se active la máquina y estamos pagando unas facturas por una potencia que no tenemos", afirma esta vecina.

Ante esta situación, la mayoría se han comprado radiadores y mantas para poder pasar el invierno. Hablamos con Klementina , otra de las vecinas afectadas. "sobre todo llevamos muy mal la pasividad .. Este verano ,además, ha sido horroroso porque tampoco teníamos aire acondicionado". Piden una solución inmediata por que no aguantan más la situación.