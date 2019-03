El número dos de Rato: "Le dije que las 'tarjetas black' eran una mala práctica"

FRANCISCO VERDÚ DECLARA ANTE EL JUEZ ANDREU

La investigación de las tarjetas opacas de Caja Madrid tiene un elemento nuevo que puede ser determinante para el desarrollo del proceso. El juez Fernando Andreu ha terminado la ronda de interrogatorios tras la declaración de los únicos cuatro exconsejeros que decidieron no utilizar las tarjetas. El testimonio Francisco Verdú puede ser fundamental. Se trata del número dos de Caja Madrid, que no sólo no utilizó la tarjeta, sino que asegura que advirtió a Rodrigo Rato de que esas tarjetas eran una mala práctica.