Ana Duato evita dar declaraciones tras conocer que se enfrenta a una petición de 32 años de cárcel

La actriz Ana Duato ha evitado dar declaraciones tras conocer que la Fiscalía Anticorrupción de la Audiencia Nacional ha pedido 32 años de cárcel para ella. Duato ha eludido responder a las preguntas de los periodistas que le preguntaban cómo se encontraba.

Este mismo sábado Imanol Arias, para quien la fiscalía pide 27 años, daba sus primeras declaraciones. El actor, que se mostró muy afectado, se limitó a decir: "Estoy mal, lógicamente". "Si me permitís me dejáis ir tranquilamente y no perseguirme sin montar el número, no puede decir nada", pedía a los periodistas.

La Fiscalía Anticorrupción ha pedido 32 años de prisión para la actriz Ana Duato y 27 para Imanol Arias por varios delitos contra la Hacienda Pública en el marco del 'caso Nummaria'. Ambos están acusados de haber evadido impuestos gracias a la actividad de un despacho de abogados dedicado presuntamente a construir y mantener una estructura jurídico-económica destinada a tal fin.

En el escrito de Fiscalía se solicita la apertura de juicio oral contra 31 personas, incluidos los dos actores, uno de los productores de la serie 'Cuéntamé como pasó, Miguel Angel Bernardeu, y la hermana de Imanol Arias, Ana Isabel Arias Domínguez, así como para cuatro entidades como responsables civiles, y coloca en el centro de la trama para evadir impuestos al propietario del despacho Fernando Peña.