Ahogados por los créditos: cada vez más familias los necesitan para hacer frente a gastos diarios

Cada vez que Lucía tenía que consultar la aplicación de su banco a través del teléfono móvil vivía un momento angustioso, "yo me encontraba en una situación de no dormir, de no descansar y de estrés". Lleva toda su vida dedicada a la relojería y nunca había vivido nada igual. La llegada de la pandemia provocó que su empresa no tuviera más remedio que mandarla a un ERTE y eso hizo mella en su economía familiar. "El ERTE me mató, como a mucha gente, porque estar cuatro meses cobrando la mitad no es viable", nos cuenta. Este fue el motivo por el que Lucía tuvo que pedir varios créditos para afrontar los gastos diarios.

Una situación por la que pasan muchas familias hoy en día

Una situación parecida a a que han vivido Julián y su familia. "Veía que los ahorros que teníamos iban menguando y yo decía es que me quedan tres meses de ahorros y no voy a poder llegar a pagar todo". A esa angustiosa situación llegó tras pedir varios créditos y tener que hacer frente a las facturas del día a día, que ahora son más caras.

La opción de reagrupar créditos

La vida de los dos dio un giro cuando decidieron reagrupar sus créditos para poder salir adelante. "Es una opción muy sencilla, que consiste en hacer una hipoteca nueva sobre su casa, más a largo plazo y cancelar el resto de préstamos que tenían anteriormente. Esto puede suponer un ahorro de un 80% respecto a lo que antes pagaban" nos cuentan desde Agencia Negociadora.