El 63% de los españoles nota que la preocupación por la economía les provoca problemas de salud

La subida de los precios, el encarecimiento de las materias primas, el coste de la factura de la luz o de la cesta de la compra. La situación económica en mitad de la guerra de Ucrania es de incertidumbre y más de la mitad de los españoles (63%) está preocupado por el impacto de los elevados tipos de interés en su bienestar financiero.

España se sitúa como uno de los países que vive con mayor preocupación la situación, 15 puntos porcentuales por encima de la media europea, fijada en el 48%, según el Informe Europeo de Pagos de Consumidores de Intrum.

España está a la cabeza e Europa en ahorro. El 87% de los encuestados afirma destinar un porcentaje mensual de su sueldo a ahorrar, frente al 78% de la media europea. Ahorrar para anticiparse a posibles recesiones futuras. El 51% de los encuestados afirma que está reservando dinero por si el país entra en recesión.

Ansiedad económica

Los psicólogos advierten de que cada vez reciben a más pacientes con estrés o ansiedad por la situación económica. Hay quién asegura que la preocupación por el dinero, por llegar a fin de mes o por cómo afrontar los pagos, está afectando a su salud. "Estás estresada todo el día, sobre todo cuando llegan las facturas", asegura una mujer.

Una incertidumbre que se acaba convirtiendo en ansiedad. "Si me doy cuenta de que estoy todo el día pensando en eso, si no puedo centrar mi atención en otro lugar. Si me despierto incluso pensando cómo voy a hacer", dice María Eugenia Rigueiro, psicóloga Bfine-Bmind. Los expertos recomiendan afrontar la situación pensando siempre en que saldremos.

Se recomienda visitar a un especialista para solventar los problemas de estrés y ansiedad. El psicólogo analizará lo que te sucede y ayudará al paciente a encontrar una solución.