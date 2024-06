Agricultores salen a las calles para denunciar la situación "insostenible": "Todos hablan mucho, pero no hacen nada"

Los agricultores españoles vuelven a sacar sus tractores a las carreteras. Y lo hacen junto a los franceses. Han pasado de la tierra al asfalto y se han producido bloqueos en la frontera entre España y Francia.

La manifestación se organiza por una veintena de plataformas independientes y no cuentan con la participación de las organizaciones profesionales agrarias Asaja, COAG y UPA, Unión de Uniones y Cooperativas Agro-alimentarias.

Bajo el lema "comienza la resistencia agrícola europea", han cortado los pasos fronterizos. Los trabajadores del campo prevén estar 24 horas movilizados y no prevén prorrogar las protestas más allá del martes a las 10.00 horas. Una movilización enmarcada en la última semana de campaña electoral para las elecciones europeas del 9J.

"Será una movilización de 24 horas y, cuando se acaben las 24 horas, levantaremos el corte", anuncia el portavoz de Revolta Pagesa, Eduard Escolà.

Unas 1.300 personas participan en las movilizaciones de tractores en Cataluña, según datos facilitados por Revolta Pagesa a Europa Press. La Jonquera es el punto donde hay más concentrados, alrededor de 500 personas.

Los manifestantes prevén discutir la situación del sector esta tarde. La protesta de 24 horas que un grupo de plataformas agrícolas independientes ha convocado en la frontera de España con Francia ha mostrado músculo en sus primeras horas de acción consiguiendo bloquear pasos importantes, como los de la AP-7 a la altura de La Jonquera.

El acto se convoca para protestar por las políticas comunitarias en el contexto de la celebración esta semana de las elecciones al Parlamento Europeo. Los agricultores piden más control a los productos importados, prioridad a las producciones locales, y reducciones fiscales para la producción de alimentos, entre otras.

Ocho puntos cortados en la frontera

Se han producido bloqueos a uno y otro lado de la frontera entre España y Francia. En total, son ocho cortes fronterizos. Irún y La Jonquera son los principales, pero hay otros en Aragón y vías bloqueadas en Cataluña.

Los puntos donde se han producido cortes son Bossòst, La Seu d'Urgell (Lleida), Puigcerdà, Coll d'Ares y La Jonquera (Girona), que se suman a Irún (Navarra), Canfranc, Sallent de Gállego (Huesca).

Puntos fronterizos cortados | A3N

Según informa el servicio de tráfico francés en su página web, los agricultores también cortan la vía A9 a su paso por Céret (Francia). El corte de la N-240 entre Montblanc y Valls (Tarragona) responde a otra protesta, de un colectivo de afectados por las obras de la A-27, explican fuentes de Trànsit a Europa Press.

Manifestación en Irún y La Jonquera

En la frontera de España con Francia a la altura de Irún se han reunido cientos de agricultores procedentes de distintos puntos de España. En este punto, los agricultores franceses han cortado el peaje de Biriatou al tráfico para los vehículos pesados. Finalmente, los agricultores de ambos lados han podido estrechar sus manos como símbolo de unión en gran movilización.

Otro punto donde se ha cortado la carretera ha sido en La Jonquera, uno de los puntos clave donde más trabajadores se han concentrando.

Reivindicaciones agrícolas

Los agricultores ya protestaron exigiendo mejoras a principios de 2024. En esta nueva jornada de movilizaciones -que durará 24 horas- se quejan de que llevan desde febrero en las calles y no han visto soluciones.

"No se ha solucionado nada y la situación es insostenible", se queja un trabajador. Insisten en que no llegaron a ningún acuerdo y que ahora de cara a las elecciones europeas tienen que reivindicar sus mejoras. "Todos hablan mucho pero no hacen nada", asegura un agricultor en las protestas de este lunes.

Las peticiones de los agricultores:

Ayudas carburantes

Reducción impuestos

Mayor control productos importados

En definitiva, los agricultores piden ayudas por poder hacer frente al incremento del precio del combustible, menos impuestos y más control para los productos importados.

