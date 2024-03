Los agricultores toman las calles de Madrid para protestar contra las normativas europeas y exigen una competencia leal

Los tractores vuelven a tomar las calles de Madrid. Cinco columnas llegadas desde Guadalajara, Ávila, Burgos, Cuenca y Toledo han transitado por la capital de España. La protesta compuesta por 200 tractores y un millar de personas.

Los convocantes ya organizaron otra manifestación el 21 de febrero y no forman parte de la negociación que mantiene el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación con las organizaciones agrarias mayoritarias Asaja, COAG y UPA para solventar la crisis que motiva la movilización del campo.

La marcha de este domingo ha tenido un carácter lúdico, de agradecimiento a los ciudadanos. Pero Unión de Uniones ha advertido de que si no les escuchan volverán a manifestaciones de alto voltaje y tensión como la del pasado día 21 de febrero, en la que hubo forcejeos con las fuerzas de seguridad e incluso heridos, como el propio Cortés.

Sus reivindicaciones siguen siendo las mismas: reformas y medidas que puedan paliar los problemas del campo.

La competencia desleal de los productos extranjeros

Uno de los puntos que más se repite en las demandas y reivindicaciones del campo tiene que ver con el resurgimiento de los nuevos actores en el mercado que están provocando una competencia desleal. Aquí entra en juego el llamado 'dumping agrícola', definido como la práctica de exportar materias primas a precios inferiores al costo de producción.

Por ello, los agricultores solicitan reformar la política agraria (PAC), un cambio en las políticas europeas y la mejora de la ley de cadena alimentaria para poder ser competitivos.

Mismos lemas, mismos problemas

"Si el campo no produce, la ciudad no come", ha reivindicado Luis Cortés, el coordinador de Unión de Uniones.

Cortés ha declarado a la prensa que las medidas que ha propuesto hasta ahora Agricultura "solo son parches", además de pedir a Planas y a su equipo que se siente a la mesa con Unión de Uniones; esta organización también reivindica elecciones nacionales al campo.

Cortés ha señalado que las políticas agrarias "confunden agricultura con medioambiente" y no dejan producir alimentos a precios asequibles y ha pedido que en las elecciones al Parlamento Europeo, previstas para junio, vayan en las listas candidatos a eurodiputados que sepan del campo.

En la lectura del manifiesto al finalizar la concentración, se ha pedido "igualdad de trato" para que todos los productores nacionales y extranjeros tengan las mismas condiciones y han vuelto a firmar que la PAC no les hace competitivos.

Reparto de aceite

La protesta ha incluido la donación de 135 litros de aceite de oliva a la organización Mensajeros de la Paz como acto solidario para reivindicar que la dificultad de producir propicia que eses alimento esté caro "y solo lo consuman los ricos".

"El aceite de oliva en condiciones normales es asequible para todos los consumidores, debería ser asequible. La normativa comunitaria es la que tiene que obligar a que eso sea asequible", ha reclamado Cortés a la prensa.

