Indignación entre los afectados de la DANA: "No conozco a nadie que haya cobrado ya alguna ayuda"

Han pasado dos semanas y los afectados por la DANA todavía no han recibido ni un euro. "Si no nos dan las ayudas rápido no aguantamos y tendremos que cerrar. Mi gestor ha pedido la ayuda de autónomos y la de locales dañados pero no hemos recibido nada y no sabemos cuándo las vamos a recibir", explica un peluquero que vivió en primera persona como el agua invadía el local sin darle oportunidad de actuar.

Empezamos por las ayudas directas del Gobierno. Más de 5.200 personas las han pedido. ¿Y cuántas se han pagado? Pues cero. El Ministerio de Interior lo justifica por la necesidad de hacer los trámites, aseguran que "las ayudas directas se están recibiendo y tramitando como corresponde en este momento pero que todavía no se ha pagado ninguna". Preguntamos en una asesoría de Sedaví y nos dicen: "No conozco a nadie que haya recibido ya alguna ayuda. Están bastante cabreados. Cada vez piden más documentación", asegura José Manuel Bosch, de la asesoría Ruiz y Monrabal.

La Generalitat solo ha pagado el 5% de las ayudas y el Gobierno ninguna

Por su parte, desde el Ministerio de Economía explican que el Consorcio de Compensación de Seguros está pagando algunas (182.000 solicitudes) pero no puntualizan cuántas". Y desde la Generalitat informan que de las casi 20.000 solicitudes tramitadas, han pagado 400 ayudas de 6.000 euros. Solo un 5% del total. "No, yo no conozco a nadie. Que la hayamos tramitado sí, que la haya cobrado no. Hay gente que no puede ni comprarse la nevera. No sabemos nada", nos dice Vicente Ruiz, otro socio de la asesoría.

Hemos consultado también a los ayuntamientos afectados y casi todos aseguran que sus vecinos no han cobrado nada. "Yo no conozco a nadie. Están sin nevera, sin una encimera donde cocinar", afirma Amparo Folgado, la concejala de Servicios Sociales de Aldaia. El Gobierno ha habilitado varios puntos para gestionar las ayudas en varias oficinas temporales de atención a los ciudadanos en los municipios afectados y en las oficinas de Correos, así como en la Delegación y las subdelegaciones del Gobierno en la Comunidad Valenciana. Ha lanzado un mapa interactivo para que que los afectados puedan localizarlos.

El propietario de una carpintería, que se pregunta cuándo van a llegar las ayudas. "Dicen que hay una ayuda directa de 10.000 euros que va a llegar ya.... Ojalá. Yo no tengo ninguna noticia. Me gustaría ser más positivo pero no me creo nada. Ahora tengo aquí unos albañiles. Lo suyo sería presupuesto, se lo presento a quién sea, me lo apruebas, ejecutas, te presento la factura, págame. Electricista, tiene que entrar un electricista. Lo mismo. Y luego valora lo que se necesita. Y así arrancaríamos", opina.

El dueño de un gimnasio nos cuenta que tiene que cambiar todo el suelo y reparar las paredes por insalubridad. Ha solicitado un préstamo para hacer reparaciones mínimas hasta que el consorcio pueda pagar la cantidad indemnizable. "Estoy pendiente las 24 horas del teléfono. Es muy urgente porque las condiciones no son buenas. Hicimos reforma este verano y estas no son condiciones para entrenar", asegura.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com

Puedes ver el informativo completo 'Noticias 2' en Atresplayer.