El aeropuerto de Ciudad Real que iba a acoger migrantes tiene una deuda con Hacienda de más de 6 millones de euros

El aeropuerto fantasma de Ciudad Real iba a convertirse en un centro migratorio capaz de albergar a más de 3.000 migrantes. Una decisión que no sentó nada bien al gobierno castellanomanchego de Emiliano García-Page, quien ha celebrado la cancelación del proyecto. El Ministerio de Seguridad Social y Migraciones, encabezado por Elma Saiz, ha mandado un comunicado para dar a conocer la decisión.

En dicho escrito, el ministerio ha alegado que "después de semanas de prospección, por motivos técnicos, se ha tomado la determinación de descartar las instalaciones del aeropuerto de Ciudad Real para construir un Centro de Atención de Emergencia y Derivación". Un nuevo centro que se iba a convertir en el quinto del país.

El Ministerio no ha explicado cuáles son exactamente esos "motivos técnicos" que impiden instalar el centro de acogida allí . Y eso a pesar de que la empresa propietaria del aeropuerto de Ciudad Real aseguraba en un comunicado que las instalaciones estaban en condiciones aceptables para albergar a los migrantes que el Ejecutivo planteaba trasladar: "están adecuadamente equipadas con salas de tránsito". Estas áreas permitirían una acogida temporal y la distribución de migrantes que lleguen por vía aérea, asegurando "la satisfacción de sus necesidades básicas, es decir, en condiciones de dignidad", afirmaban en el escrito.

Deuda con Hacienda

Descartada la oferta de CRIA, la empresa propietaria del aeropuerto, cabe señalar que esta compañía tiene una deuda de más de seis millones de euros con la Hacienda pública. Si se hubiera instalado el centro de acogida habría recibido supuestamente 1,3 millones de euros mensuales. Algo que ya advirtió Esther Padilla, consejera portavoz del gobierno de Castilla-La Mancha: "Están haciendo ver que quieren hacer una acción humanitaria cuando claramente hay detrás un negocio".

También sorprende, que perteneciendo a la lista de morosos con más de seis millones de euros, una empresa pueda conseguir un contrato público. Ya que, como asegura a Antena 3 Noticias, José María Mollinedo de Gestha - Sindicato de Técnicos del Ministerio de Hacienda, "una empresa incluida en el listado de deudores tributarios no podrá contratar con la administración del Estado a no ser que alcance antes un acuerdo licitación". Ahora, hemos sabido además que su dueño no solo es uno de los mayores deudores que figuran en la lista de morosos de Hacienda, sino que el aeropuerto también aparece en los documentos que está investigando la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil (UCO) relacionados con el caso Koldo.

Aparece en los documentos del caso Koldo

Según los documentos de la UCO, el aeropuerto de Ciudad Real fue uno de los utilizados por Víctor Aldama para transportar mascarillas durante la pandemia. Entre los escritos aparece un correo electrónico que Aldama envió a Globalia el 12 de agosto de 2020. En él asegura que "este transporte es diferente a los demás. Esto ya se convierte en un negocio a tres bandas. Soluciones, Globalia y el Aeropuerto de Ciudad Real", a lo que añadía "vamos a traer esas mascarillas". De hecho, la facturación de la empresa durante la pandemia se disparó, pasó de 689.000 euros facturados en 2020 a más de 2.680.000 euros en 2021.

A pesar de estos ingresos, la empresa presenta pérdidas hasta el día de hoy. Así mismo, el propietario del aeropuerto de Ciudad Real, figuraba en un listado para mantener una reunión con la vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez. En ese encuentro supuestamente se iba a valorar la opción de gestionar vuelos entre el aeropuerto español y el de Margarita en Venezuela. Esta reunión coincide con las fechas en las que la vicepresidenta venezolana iba a reunirse con Ábalos.

