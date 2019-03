El primer Seiscientos cumple 60 años: ¿cómo ha evolucionado?

Se fabricaron 800.000 unidades. El Seat 600 fue el primer coche de muchos españoles. Resulta difícil creerlo pero de fábrica salía sin retrovisores, sin cinturones... porque no eran obligatorios en 1957: "No se buscaba seguridad si no llevarte de un sitio a otro... tenía 18 c.v.", recuerda Fernando Salvador, director de Comunicación de Seat. Tampoco tenía dirección asistida y eso cambia de una conducción sencilla y cómoda a otra mucho más dura y brusca.

Nos ponemos al volante para compararlo sobre un circuito con su homólogo actual. Han pasado 54 años entre ellos. Las diferencias saltan a la vista. Una buena muestra de cómo ha evolucionado la seguridad en los coches es la prueba de frenado. Mientras el Seiscientos antiguo derrapa, un modelo actual frena de manera controlada.

Más diferencias. Un impacto en modelos con 18 años de diferencia las muestra claramente. Los nuevos coches se equipan con cámaras, con radares y sensores que alertan de los choques, de la presencia de peatones o ciclistas en la vía, y se anticipan a los accidentes porque ven y controlan el entorno.