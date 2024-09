4 de cada 10 españoles no está contento con su empleo

El 64 por ciento de los empleados españoles está contento con su puesto de trabajo, pero eso no quita que la mayoría (dos de cada tres) en un hipotético caso de no tener condiciones laborales adecuadas renunciarían. Así lo refleja el estudio realizado por el Grupo Adecco e Infoempleo a trabajadores en activo y desempleados del país.

Entre el porcentaje de personas satisfechas con su empleo, un 37,78% aseguran estar en búsqueda activa de otro empleo porque sienten que no tienen las condiciones deseadas. Un número que ha ido en aumento en los últimos años. Tan solo del año pasado a este, el número ha crecido más de 16 puntos porcentuales.

Conciliar, entre las razones de los españoles para dejar un empleo

Pero obviamente no todos quieren dejar su puesto de trabajo. Un 18,58 por ciento de españoles no tienen pensamientos de dejar su empleo por que están contentos. Incluso, en esta edición cae un punto el porcentaje de personas que buscan empleo activamente porque no están felices en su puesto actual (15,14%)

Entre las principales razones que más se le vienen a la cabeza a los españoles para llegar a cambiar de empleo está el poder conciliar la vida profesional y personal (33,57%). Aunque esta cifra ha disminuido en 12 puntos con respecto a la del año anterior que se situaba en el 45,38%. Entre otras razones para cambiar de trabajo también se encuentran las oportunidades de desarrollo profesional (33,22%) y el ambiente de trabajo (26,86%).

Así mismo, cada vez cogen más peso las medidas de flexibilidad y opciones de teletrabajo para cambiar de empleo, pasan de un 10,61 por ciento al 14,49 % este año. Y también se cuelan por primera vez las oportunidades de aprendizaje como motivo para cambiar de trabajo, con un 11,31% de respuestas.

El 80% dejarían su trabajo por un mal jefe

El ambiente laboral en la empresa también coge principal importancia este año. El 77,98 % de los trabajadores encuestados dejarían su puesto de trabajo si tuviesen un mal jefe. La gran mayoría creen que este puesto de trabajo debería estar ocupado por una persona con conocimientos sobre las labores que se hacen diariamente, así un 36,01 % creen que también debería tener unos conocimientos básicos de cultura general.

El estudio no se centra en las personas con trabajo, también ha cuestionado a personas en situación de desempleo. El 58,73 % de estos asegura que rechazarían una oferta de empleo si no se les ofrecen las condiciones que necesitan.

