El 16% de los municipios en España no tienen ningún bar

Uno de los lugares más importantes para los habitantes de pueblos es el bar. Se trata del espacio en el que los vecinos se reúnen y sociabilizan. Es decir, estamos hablando de un pilar fundamental para la vida social del pueblo.

Una de las problemáticas que viene de la mano de la despoblación es la falta de bares en determinados municipios. Esto ocurre por la poca rentabilidad que supone emprender un negocio en lugares con pocos habitantes. Sin embargo, estos espacios no dejan de ser importantes para los vecinos.

En España el 16% de los municipios no tienen ningún bar en todo el pueblo y, en concreto, una de las zonas más castigadas por esto es Castilla y León. Entre las provincias más afectadas se encuentran Soria con el 59% de los municipios sin bar, Palencia con el 42% o Ávila con el 39%.

Es por ello, que vecinos como Jorge, que vive en Pinilla de Toro, en Zamora, tiene que trasladarse a otro pueblo para poder tomar en un bar su café de las mañanas. "Todos los días vamos a pueblos de al lado a tomar el café y, aunque la gente te trata bien, ya no estás con tus vecinos", nos cuenta Jorge.

No es el único lugar en el que ocurre, llegamos a Berrueces donde no hay ni un solo bar en todo el pueblo. Nada más llegar nos encontramos con Benito, un vecino de la zona. "Aquí no hay bar, ahora mismo vengo de Medina de Rioseco que he ido para tomarme dos cafés", nos cuenta. Este es el ejemplo de uno de los diversos municipios que se han quedado sin ningún espacio de estos.

En Castromonte, en Valladolid, los vecinos han pasado cuatro meses sin bar. Este tiempo sin bar no les ha gustado absolutamente nada. "¿Qué te voy a decir? Ha estado mal", nos señala un vecino. "Este es el sitio en el que nos reunimos todos, quedamos y pasamos la tarde", asegura otra vecina.

En Valverde de Campos, también en Valladolid, se resisten a perder su bar. El ayuntamiento ha contratado a una persona para no quedarse sin su preciado lugar de encuentro. "Un pueblo sin bar, sin iglesia o sin enfermeros no es un pueblo, es un caserío", afirma José Ignacio del Campo, alcalde del municipio.

