Los motoristas, hartos de que no exista protección en los guardarraíles: "A nosotros no nos protege, nos mutila o nos mata"

"A los de dos ruedas, ciclistas y motoristas, no nos protege. Nos mutila, nos mata o nos deja impedidos para siempre", cuenta Juan José Boria, delegado de la unión de defensa de motoristas, sobre los guardarraíles.

Los motociclistas piden una segunda oportunidad en la carretera: "No se sabe dónde puedes encontrarte un error, y los que vamos en moto no nos libramos. A 25 km/h, los guardarraíles no nos perdonan", afirma Boria.

En lo que llevamos de año, han muerto 15 personas y 11 han resultado heridas en accidentes contra los quitamiedos. Este fin de semana han denunciado este problema hasta 4.000 motoristas en ciudades de todo el mundo. "Proteger los guardarraíles cuesta entre 15 y 18 euros el metro", informa indignado Juan José Boria.

