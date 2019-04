El dilema de Adrián Ben, una promesa del atletismo español: "O la Universidad o el deporte"

Las zapatillas o la universidad. Ese es el dilema con el que se encontró Adrián, una de las mayores promesas del atletismo español. El joven de 20 años no esperaba que compaginar su beca de deportista de élite y su carrera de fisioterapia fuese a ser un problema.

Adrián pidió que le cambiasen de fecha unas prácticas obligatorias de su carrera que le hubiesen impedido participar en el Meeting de Barcelona y de Madrid, competiciones estrellas de este invierno. Sin embargo, un profesor de la universidad le dijo que debía escoger entre la universidad o el deporte, que las dos no eran compatibles.

No obstante, hay una ley que reconoce a los deportistas de alto nivel que están estudiando una carrera, y que les permite que sus pruebas o exámenes se cambien de fecha. "No quiero que se me trate por encima de mis compañeros, solamente quiero que como deportista de alto nivel, tenemos unos derechos que nos permiten que se nos cambien las prácticas", dice Adrián.

El problema, según Carmen Martínez Rincón, decana de la enfermería y fisioterapía de la UCM, es que Adrián no está dado de alta en el programa de apoyo a los deportistas de alto nivel.