La increíble historia de Casey King, un 'gamer' de ¡317 kilos!: "Televisión, videojuegos y cama"

Casey pesa más de 300 kilos, por lo que su vida es horrible para él... y para quienes le rodean: "Un día normal para mí es levantarme sobre las 12 horas, imaginar qué voy a comer inmediatamente... televisión, videojuegos y cama".

A sus 34 años, jugar a la consola, comer y dormir es la rutina que le evade de su cruda realidad: "Es mi vía de escape, el mundo donde puedo ser el Casey que quiero ser. Nadie me juzga por mi peso. Me siento seguro, los videojuegos es el lugar donde escapo".

No es un ejemplo para los 'gamers' más pequeños; su madre le echó de casa por no buscar trabajo: "Mi madre me dijo que para vivir con ella tenía que trabajar, así que me echó de casa".

Su mayor apoyo

Ahora vive con su padre, su mayor apoyo. Le ayuda incluso a bañarse en un barreño gigante: "Me baño de esta forma porque de esta forma porque físicamente no puedo hacerlo sentado en una bañera".

Su padre solo espera que algún día Casey acabe reaccionando: "Quiero a mi hijo hasta la muerte, siento que es mi obligación pero no debería seguir ese camino", reconoce Danny King.