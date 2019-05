Una estrella de la lucha libre analiza lo ocurrido con Silver King: "A veces no se sabe si uno está lesionado o sobre actuando"

La trágica muerte de Silver King, un luchador de lucha libre, en un comabte de este deporte ha conmocionado al mundo de la lucha libre. Adam Bridle, conocido como 'Angélico' en la lucha libre, ha explicado a lo que se enfrentan en cada combate.

"Lo siento mucho por su familia, fue compañero mío en algún momento en México. A veces no se sabe si uno está lesionado o sobreactuando. Nosotros sabemos antes de subir al ring quién va a ganar y quién no. Sabes que nueve de cada diez veces no te pasa nada, pero y si te pasa", asegura 'Angélico'.

"Cada evento de lucha es como una película de Marvel. Tú sabes que esos personajes no son reales, pero cuando vas a la cine te comprometes a creer lo que pasa delante de ti", indica 'Angélico'.

