Una escuela de fútbol expulsa a un niño por el comportamiento de su padre

Según ha explicado el presidente de la escuela, Iván Barón, es una persona con "problemas con el alcohol" y que "amenazó con romperle la cara al entrenador". Tras el incidente, la escuela apartó al niño de forma provisional, una medida que ha pasado a ser definitiva al darle la baja.

El presidente ha explicado que se ha tomado esta medida ya que "no se le puede hacer nada al padre" y ha confesado que cada integrante de la directiva tiene un punto de vista sobre este incidente. Barón ha remarcado que ya han tenido varios casos con este padre y ha trasladado la intención del entrenador, quien "no quiere denunciar, pero no quiere que venga a pegarle".

Tras adoptar esta medida, el presidente de la escuela ha asegurado que el club no ha recibido ninguna disculpa y que el padre se ha dirigido al entrenador en los siguientes términos: "Cuando te tiren del club, mi hijo irá a jugar". Barón también ha indicado que la madre del jugador les ha amenazado con contactar con abogados y con destapar "el caso de maltrato" por el que pasa su hijo.