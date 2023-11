La última denuncia sobre la masificación en el Everest: "El campamento más sucio del mundo"

El Everest, al igual que algunos de los otros ochomiles del mundo, se enfrentan a un complicado e incierto futuro a raíz de la masificación que vive el mundo del alpinismo. Las colas para ascender montañas míticas como el K2 y la cantidad de residuos que generan los centenares de montañeros que tratan de alcanzar esas cimas han abierto un profundo debate sobre el futuro de este deporte.

Muchos son los alpinistas que han denunciado la masificación que sufren los ochomiles del planeta. El sherpa Mingma G denunció hace meses la increíble hilera de montañeros que se dirigían hacia la cima del K2, una montaña que fue noticia también por la imagen de decenas de alpinistas pasando junto a un sherpa que agonizaba en el 'cuello de botella' del K2.

El último vídeo que muestra los terribles y preocupantes efectos de esta masificación, fruto de un negocio muy lucrativo, ha sido compartido en la cuenta del montañero 'The Northerner' y se puede ver la terrible cantidad de basura tirada en el suelo del Campo 4 del Everest.

"El Campamento 4 Everest (8,848,8 m) en Nepal es el campamento más sucio de todas las montañas del mundo. Esto es lo que la escalada comercial ha aportado al Everest", denuncia The Northerner junto a la secuencia de 20 segundos.

La ONG nepalí Comité de Control de la Contaminación Sagarmatha, encargada de gestionar los residuos de los escaladores, estimó que la pasada primavera se generaron 84 toneladas de residuos y basura en el Everest.

La cuenta @florcuenca_mountaiclimber señalaba en agosto de 2022 el problema que trae la masificación del alpinismo a parajes como el del Everest o el K2.

"Es una gran pena que el K2, como otros ochomiles, lo hayamos convertido en una pocilga [...] Nosotros no somos montañeros, solo un simple grupo de estúpidos que escala montañas para satisfacer su ego, porque un montañero apasionado no le haría esto a la montaña. Yo no quiero herir sentimientos, pero lo que digo es la verdad", señalaba esa cuenta en Instagram junto a un impactante vídeo.