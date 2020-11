Tyson reconoce que fumó marihuana antes de su combate ante Roy Jones: "Fumo cada día, nunca he dejado de fumarla"

Mike Tyson volvió a subirse a un ring para deleite de sus incondicionales y los aficionados del boxeo. Nadie quiso perderse su combate ante Roy Jones y, pese a ser una pelea de exhibición, se pudo notar que tanto Tyson como Jones nunca se suben a un cuadrilátero a hacer amigos.

Al final, el resultado fue de empate aunque lo más importante fue comprobar que Tyson, a sus 54 años, aún conserva su atracción frente a todos los aficionados al boxeo.

Tras el combate, Tyson habló ante los medios y el excampeón de los pesos pesados reconoció que sí, que se había fumado un porro antes de su combate ante Roy Jones.

"Por supuesto que he fumado marihuana antes del combate. Fumo cada día, nunca he dejado de fumarla", admitió Tyson.

"Es lo que soy. No tiene efectos sobre mí desde un punto de vista negativo. Es lo que hago y cómo soy y cómo voy a morir. No hay explicación. No hay principio, no hay final. La marihuana me adormece, pero no adormece el dolor", explicó Tyson.

"Estoy aquí por una razón, no estoy por mi ego. Mi ego era coger el dinero y comprar aviones, casas bonitas y tener chicas para orgías y esas cosas. Ahora esto no es así. Ese tío fue alguien que tenía que ser y que me sirvió de trampolín para ser la persona que soy ahora", aseguró Tyson sobre su vuelta ante Roy Jones.